AV

– Da jeg skulle velge studiested, var det ingen tvil. Bergen og sammenliknende politikk var et klart førstevalg. Både mamma og pappa studerte i Bergen, og jeg er nok sterkt påvirket av alt de har fortalt om byen. Jeg vokste opp i Oslo, men føler allerede at jeg kommer til å trives godt her. Fadderuken var morsom, selv om drikkepresset var for stort. Men jeg kom meg bra gjennom den, og ble kjent med mange av de jeg nå skal studere sammen med. Jeg er interessert i politikk og samfunnsliv, og jeg gleder meg til å ta fatt. Målet mitt er å gå inn diplomatiet, og drømmen er å bli ambassadør i Berlin.