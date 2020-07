– Vi snakker helt uhemmet om aktuelle babytemaer

Folk i Vest: Møt Mia Sætre Nedretvedt (37), Sandra Hope Hansen (30) og Monica Linn B Fürstenberg (35).

– Vi møttest første gang i februar. Da hadde vi alle tre nylig født. Gruppen vår ble satt sammen av helsestasjonen, og hensikten er at vi skal møtes av og til for å snakke om felles interesser. Det betyr at vi snakker helt uhemmet om aktuelle babytemaer. Vi har alle tre barn fra før, men likevel er det kjekt å diskutere viktige ting som soving, spising, bæsjing og alt annet vi lurer på. Vi føler at vi har vært ekstra heldige med gruppen vår, fordi vi forstår hverandre så godt.