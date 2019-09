Laura (5) og Alva (9) tømte egenkapitalen for å investere i en vaffel. Den var god, men så angret de.

AV

– Først solgte vi en ting til en dame, så skjedde det ingenting på lenge. De voksne stoppet ikke for å se på alt vi vil selge. Da kjøpte Laura to ting, som hun hadde lyst til å beholde. Etter det hadde vi tjent 31 kroner. En dame rett der borte selger vafler, så vi kjøpte en vaffel for 25 kroner. Den var god, men vi angret, for da hadde vi bare seks kroner igjen. Jeg har sett en jakke her borte som jeg ønsker meg. Den koster 30 kroner. Pengene som blir igjen til slutt, skal Laura og jeg dele.