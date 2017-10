– De kom ut av bussen, i full slåsskamp. Det skjedde så plutselig. Like før hadde det vært helt rolig på terminalen. Da politiet kom, gikk ungdommene til angrep. Ti personer ble arrestert, forteller Magnhild Bøe-Hansen.

Hun var på vakt som natteravn den dramatiske fredagskvelden for et par år siden, da knutepunktet for busstrafikken i Bergen nord brått ble forvandlet til en slagmark. Selv hadde tobarnsmoren sin fulle hyre med å passe på noen jenter som ville forsøke å redde de unge mannlige slåsskjempene fra å bli arrestert.