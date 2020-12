Hverdagslykke på Litleré

Ambisiøse Litleré skal ha all honnør for å kombinere restaurant, butikk, vinbar og kafé i en tid som dette – og for å levere et helstøpt konsept som skapt for bydels-urbaniteten på Damsgård.

Publisert Publisert Nå nettopp

Litleré på Damsgård åpnet for knapt en måned siden. Foto: Odd Mehus