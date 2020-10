Mine første hjem

Den dagen jeg kjøpte en leilighet på Laksevåg, ba jeg min far sende meg et bilde av vårt aller første hjem. Det hadde han ikke, men han spurte noen slektninger om å gå dit og ta bilde. Det var der jeg bodde de åtte første årene i mitt liv.

Da min mor fikk rier, var det portforbud. Hun ble sendt til sykehuset i en ambulanse, for heldigvis fikk ambulanser den gang lov til å kjøre uten å bli truffet av raketter. Nabolaget het Sheikh Radwan. Her lekte jeg hver dag fra jeg var 15 måneder gammel. Veien var da ikke brosteinslagt, og jeg elsket å dyppe føttene mine i den brune sanden som var der, spesielt på varme sommerdager.

Under denne himmelen tenkte jeg ofte at Gud fantes i hele verden, men ikke akkurat i Gaza.

I dette nabolaget ble jeg kriminell. En nabogutt ville kaste en stein på min lillesøster fordi han mente hun hadde fornærmet ham. Jeg dekket søsteren min med kroppen min, klemte en stor stein i hånden og løftet den helt opp. «Du må legge ned steinen, eller så knuser jeg hodet ditt», sa jeg. Gutten ga seg ikke og sa at jeg måtte velge hvem han skulle sende til sykehuset: søsteren min eller meg.

Jeg skjønte umiddelbart at det ikke var tull, og at jeg måtte forholde meg til spillereglene som gjaldt. Jeg kastet steinen min først. Den traff hodet hans.

Så kastet han steinen sin, den traff beinet rundt øyet mitt. Det føltes som en lampe som hadde eksplodert. Blodet som rant fra ansiktet mitt og hodet til gutten var forferdelig å se, men jeg har aldri angret på det. Merket jeg fortsatt har i ansiktet, er jeg stolt av.

Men den dagen visste jeg at dette ikke var livet jeg ønsket meg.

Gaten utenfor var den eneste veien til skolen. Min far fortalte meg at jeg var lav og liten, og at de slet med å finne en skolesekk som ikke var for stor. Jeg elsket skolen fordi han sa at dersom jeg var god og fikk de beste karakterene i klassen, ville det hjelpe meg å komme meg ut og studere i utlandet når jeg ble stor.

Min far ble plutselig som en gud. Han gjorde det mulig å se for meg et liv utenfor Sheikh Radwan. På den måten ble jeg skoleflink.

Å lese til eksamen midt på natten og med hjelp av stearinlys når strømmen gikk, var ikke det kuleste, men jeg hadde jo et mål: Jeg ville ut av Gaza.

Det har gått 20 år nå. Gud fant jeg ikke andre steder enn i bøkene. Han har aldri vært en far, og min far var heller ikke en gud. Nabogutten døde i krigen.

Jeg har sluttet å hate Gaza, men kan ikke si at jeg liker dette fengselet. Etter å ha flyttet på oss mange, mange ganger, må jeg nå prøve å tenke på Laksevåg som mitt hjem. Jeg hadde aldri vært på Laksevåg før jeg kjøpte leilighet der. Valg av området var ikke viktig, for et hjem for meg betydde fire trygge vegger, uansett hva som hendte ute. Det er 21 vegger i leiligheten min nå, men jeg lurer på om Laksevåg en dag kan bli et hjem for meg?

Det vet jeg ikke. Ennå.