Her er de unge talentene som vil prege Bergen

Juryen har talt: Disse unge menneskene vil gjøre en forskjell i samfunnet vårt. Og i livet ditt.

Fakta Ung og lovende Med noen års mellomrom har BT utpekt en gruppe unge mennesker som kan bli viktige i årene som kommer. Første gang BT gjorde denne øvelsen var i 2005, andre gang var i 2013. BT har bedt leserne om å sende inn forslag til personer som man på en eller tror vil gjøre en forskjell i årene som kommer. I tillegg har vi henvendt oss til ulike miljøer, organisasjoner og nøkkelpersoner innen næringsliv, akademia, kultur, forskning og politikk. Totalt kom det inn 178 nominasjoner. De 30 utkårede er valgt ut av en jury, bestående av: Eirin Eikefjord politisk redaktør i BT Helene Frihammer, klimaforkjemper og nyslått regiondirektør for NHO Vestlandet Henrik Lie-Nielsen, IT-gründer og investor Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB Emilio Sanhueza, allround kulturarbeider, bokanmelder, plateselskapssjef, konsertarrangør. Les mer

En etter en kommer de tuslende inn på Nedre Ole Bulls plass. Kanskje lurer forbipasserende på hva slags regnvåt gjeng som er i ferd med å fotograferes ved Ole Bull-statuen, og saktens kan man lure.

En har havnet på Nordpolen ved en tilfeldighet. Noen har måtte flykte fra hjemlandet, andre vil gi Bergen store opplevelser på matfatet eller i kulturlivet. Noen kommer til å sette sitt bumerke innenfor politikk, arkitektur, næringsliv og teknologi – og ikke minst miljøet.

Men alle har én ting felles: De er idérike, unge mennesker som spås å utgjøre en forskjell i årene som kommer, både i Bergen og i Vestland.

– Det har vært veldig mange unge, flinke og ambisiøse kandidater. Mange har allerede satt spor etter seg, sier BTs politiske redaktør, Eirin Eikefjord.

Politisk redaktør Eirin Eikefjord har ledet juryen som har valgt ut de unge talentene.

Hun har vært juryens leder (se fakta), og mener at disse menneskene vil komme Bergen og Vestlandet til gode i årene som kommer. Juryen har sett særlig etter folk som har vist initiativ, allsidighet og som utfordrer det bestående og tenker nytt innenfor sine felt.

Om den tematiske spennvidden er stor, er bærekraft, klima og grønn teknologi en gjenganger.

– Bærekraftig omstilling vil være avgjørende for Vestland som et viktig eksportfylke, sier Oda Bjerkan (25).

Telemarkingen er regionleder av UN Global Compact Norge, og mener at bærekraft ikke bare må ses som utgifter, men som en potensiell forretningsmulighet.

Oda Bjerkan (25).

– Vestlandet har unik kompetanse, naturressurser og teknologiske fortrinn. Vestlandet er en vekstmotor for landet, og spiller en nøkkelrolle i det som kommer til å bli den største omstillingen siden den industrielle revolusjonen, sier østlendingen.

– Jeg er lei av at de unge, dyktige folkene i nettverket mitt flytter til Oslo. Vi trenger dem her. Det er viktig at vi beholder unge mennesker her, at vi lytter til unge og tar deres bekymringer på alvor, sier Bjerkan.

Hun får støtte fra startup-gründer Mathias Sagevik (26):

– Oslo skaper ikke noe spesielt, Stavanger har låst seg til oljen, mens mulighetene og fremtiden ligger i Bergen, sier Sagevik.

Mathias Sagevik (26).

Startup-sjef Åshild Aarø (27) kunne ikke ha vært mer enig:

– Jeg kunne ha blitt værende i London eller Madrid. Men det er noe eget med å komme tilbake hit. Det er mye magi i Bergen, det er mye som skjer her, sier Aarø.

Så kommer hun med en krystallklar oppfordring:

– Bli i Bergen og skap muligheter her, i stedet for å være sild i tønne i Oslo. Vi må selv skape den byen vi har lyst til å bo i.

Mens sur vind og kaldt sommerregn feier gjennom bygatene, drømmer Silje Skjelsvik (27) om at Bergen kan bli verdens grønne svar på Silicone Valley. Klimagründeren mener at veien å gå er å skape flere grønne arbeidsplasser, og et mer bærekraftig samfunn.

– Vi må løse dagens problemer på en bærekraftig måte, slik at dagens løsninger ikke blir problemer i morgen, sier Skjelsvik.

Like bortenfor Skjelsvik står Christina Moe Gjerde (29), som har kommet helt fra Oslo for å være med på gruppebildet. Formodentlig ikke på elsparkesykkel, selv om 29-åringen fra Alvøen er sjef for Voi både i Norge og Finland.

Christina Moe Gjerde (29).

– Det beste med Bergen er folkene. Det er tak i oss, vi har humor, vi sier det som det er og tar oss ikke selv så høytidelig, sier Gjerde.

– Vi trenger en kritisk masse av ambisiøse mennesker som vil noe, som kan sparre og fyre opp hverandre. Jeg opplever at det er enormt fokus på dette, og at det gjøres mye for startup-miljøet i Bergen. Men vi henger litt etter, sier Gjerde.

Som altså har havnet i Oslo, etter å ha bodd i Stockholm.

– Bergenserne er som trekkfuglene, de kommer tilbake. Det gjør nok jeg også!

– Bergens tre største styrker må være natur, klima og folk. Hvor ellers kan du finne en internasjonal by med spennende historie, levende kultur og umiddelbar nærhet til hav, fjord, skog og fjell, spør klimaforsker Siri Vatsø Haugum (28).

– Svakheter da?

– En av Bergen sine få svakheter er biltrafikken, og måten en forsøker å løse dette på, sier Haugum.

Hun håper at Bergen raskt følger eksempelet til Flakstad i Lofoten, og blir arealnøytral.

– Det vil si at en anerkjenner at areal ikke er en fornybar ressurs, og stopper nedbygging av natur.

Siri Vatsø Haugum (28).

Haugum poengterer at selv om Bergen er en liten by i internasjonal sammenheng, så er byen godt kjent ute i verden.

– Noe av dette skyldes nok at det er en vakker by i storslåtte omgivelser, men jeg tror det skyldes vel så mye at byen er proppfull av dyktige, spennende folk. Bergen har førsteklasses forskningsmiljø innenfor en rekke fagfelt, mange store navn i musikkbransjen, og folk som våger tenke utenfor boksen.

I en knall oransje regnfrakk finner vi Nikolina Søgnen (31). Arkitekten mener at vi er heldige som har en kompakt by med en energisk befolkning. Også Søgnen trekker frem Bergens verdenskjente musikkmiljø som en inspirasjonskilde, og mener at hennes eget fagfelt bør se musikkmiljøet over skulderen.

– Jeg har mange musikervenner, og inspireres av dette miljøets åpenhet, mangfold, ambisjoner og samarbeidsklima. Jeg ønsker at arkitektene skal oppnå en tilsvarende dynamikk, slik at vi kan samarbeide om å gjøre Bergen til verdens beste by å leve i, sier Søgnen.

Kanskje er vi på god vei, i hvert fall om en skal høre på USA-fødte Krysta Alexa Singh (29).

– Bergen er helt unik, en koselig by omgitt av de syv fjellene og fjordene. Jeg elsker Bergen og føler meg som en bergenser, smiler Singh.

Krysta Alexa Singh (29).

– Du evner kanskje å se byen litt utenfra, hva tenker du er Bergens styrke og svakheter?

– Bedriftene i Bergen sitter på verdensledende kompetanse i flere bransjer. Men flere bedrifter må tørre å tenke større og satse mer internasjonalt, mener Singh.

Og så må vi jo ikke glemme det vi kanskje tar for gitt, som kanskje kan være med på å beholde talenter her: At Bergen faktisk er en flott by.

For som telemarking Oda Bjerkan sier det:

– Det er jo vanskelig ikke å forelske seg i en by med fjell, fjorder og yrende byliv!