Bare en episode til

Hjernen koker etter neste episode av serien. Plottet du har vært hektet på, holder deg våken.

Du må bare se neste episode, og du gir etter for fristelsen selv om det er passert midnatt og det er en tirsdag. Dopaminene strømmer gjennom kroppen og du når en beroliget tilstand. Slik er livet til en seriejunkie.

Jeg ble hektet på tyngre stoff først. Biblioteket ble for meg det gatehjørnet er for byungdommer og butikken er for bygdefolket. Lånekortet gikk varmt med alle slags historier. Så lenge det var et plott som drev leselysten fremover, var jeg hektet.