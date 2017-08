Da jeg var barn brukte jeg uendelig med tid på biblioteket. Leselysten var på topp, og fantasien har aldri vært livligere enn hva den var da. Hadde de servert mat på biblioteket den gang, ville jeg nok ikke kommet hjem uten å bli hentet. Hengende over skulderen, sprellende, med nesen i en bok.

Det er denne fantastiske leselysten som dyrkes i Amalies Hage, side om side med grønne urter, salatblader og smakfulle ingredienser. Her inne på hovedavdelingen til Bergen Offentlige Bibliotek, gror den også tilsynelatende godt. For bordene er fulle av vennepar og småbarnsfamilier, ved langbordet jobber en gruppe studenter med å tjuvstarte semesteret, og bak baren småløper personalet for å få bukt med bestillingene.