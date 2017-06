Bergenfest er kollektivet du aldri vil flytta frå.

AV

Han stod heilt på hjørnet av scenekanten. Nikka hovudet opp og ned, kikka bort på kompisen og smilte. Fyren var sikkert godt over 50, men då Silja Sol song at «vi skulle lekt litt mer med dyrene», vart me liksom like gamle begge to. «For tiden den går og vi får den aldri igjen».

Eg veit ikkje heilt når det vil skje, men på eit tidspunkt vil eg sikkert slutta å kjenna meg ung.

Som om livet er eit slags hus der ein har full kontroll på absolutt alle rom, inkludert loft og kjellar, og ein veit så inderleg godt kva som ikkje skal inn i den der heimen.

Då tenkjer eg det er på tide å rota litt.

Til dømes vil Axel Vindenes sin nakne overkropp få tankane dine over på noko heilt anna. Akkurat kva han vil kalla på er ikkje så viktig, men du må vera der for å skjøna. For når vokalisten i Kakkmaddafakka seier at «vi e’ Bergen. Dokkar e’ Bergen», og regnet silar nedover hår, andlet, rumpe og bein, ja, så veks nabolaget ditt.

Men det treng ikkje vera naken hud som får hovudet til å snurra.

For når ho der ved sida av deg skrik så høgt og så falskt som ho berre vil, har du fått ei slags gratis oppussing. Og når han som for første gong skal på Kakkmaddafakka-konsert får høyra frå ein mega-fan at ho misunner han den kjensla «så syyykt mye», ja, då er det berre å halda fast og vera glad for at du også har fått plass i det same huset.

For det som skjer på konsert, det skjer der og då, og akkurat nett der.

Ingen er strokne frå gjestelista på festival.

Du ser kompisen til ein ven du kjende frå gammalt av der han lyftar glaset mot himmelen. Du ser mora til ei veninne vrikka på rumpa og du ser dottera vrikka med.

Du får «hallaien» og «kossen går det» frå folk du burde hengt med langt oftare, og du får ti snaps frå ein gammal kollega du saknar.

Du ser korleis veninner sørgjer for at forteljinga til alle der utanfor er fri frå maskara, idet omsorgsfulle fingrar fjernar sotet frå kinnene og det går eit «Bae» til verdas beste jenter.

Og du er rett og slett berre glad for at folk går med cowboyhatt.

Bergenfest er kollektivet du aldri vil flytta frå.

Det er plassert i byens beste bakhage. Du bryr deg ikkje om alle hola i taket, sjølv når det kalde vatnet kryp frå nakken og nedover ryggen, og du får naboens klissvåte poncho med på festen. Då kan du ikkje anna enn å le. «Don’t kill my vibe», ikkje sant.

Denne kvelden fekk me ein time med sol og ein time med opphald. Og då himmelen datt ned var det som om me alle saman søkte tryggleik i eit partytelt i hagen.

Ingen sinne. Knapt eit surt tryne. I staden vart heile Koengen fylt opp av ponchoar, regnjakker, sydvestar, støvlar og paraplyar.

Og du skreik. Og eg skreik. Og saman konstaterte me at «vi skulle lekt litt mer med dyrene. For tiden den går og vi får den aldri igjen».