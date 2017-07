2014: En guttebaby på tre måneder ligger på pappaens fang. Faren drar opp mobilen og filmer. Babyen er blek og hiver etter luft. Øyenlokkene siger ned idet armene rykker til i en krampe. Så kommer en krampe til og strupelyder. Far knipser over ansiktet på ham uten å få kontakt. «Hei, du!» sier pappaen mens han stryker gutten raskt over magen. Men gutten reagerer ikke.

2017: I Gulating lagmannsrett vises anfallet på et lerret. Det er helt stille i salen. På dommernes høyre side sitter en barnevernsleder og kommuneadvokaten. Til venstre sitter barnas biologiske foreldre med sine advokater. Videosnutten varer 32 sekunder. En av de sakkyndige ber om at videoen spilles igjen med høyere lyd. Mobilvideoen er nå blitt en del av en omfattende barnevernssak.