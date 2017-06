Det er ikke ofte det er kø utenfor restauranter i Bergen. I alle fall ikke på en tirsdag. Men hos nyåpnede Olivia på Zachariasbryggen står det en rekke ventende gjester ut døren. Alle får plass til slutt. Med sine to etasjer inne og en av Bergens største uteserveringer, har Olivia mye plass. Og de har nok servitører på jobb til å håndtere trykket fra gjestene. Den første Olivia-avdelingen åpnet i 2006, og nå finnes fire restauranter på Østlandet. Denne sommeren har kjeden utvidet til Bergen og Trondheim. Ambisjonene er å by på de beste smakene fra Italia.

Hver Olivia-restaurant har ifølge nettsidene hentet inspirasjon fra sin egen favorittby, og i Bergen er det Sicilia som er destinasjonen. Sicilia er riktignok ikke en by, men en øy, kjent for et kjøkken med mye grønnsaker, fisk og sjømat. Bildene på Zachariasbryggen er plukket ut for å ta deg med dit. Og det er lett å tro at Sicilia vil sette preg på menyen også, men sett bort ifra den hvite pizzaen, mare e monti, er menyen helt lik den i Trondheim hvor Firenze er inspirasjonsbyen. Men det mangler ikke på valgmuligheter. Menyen er stor og variert fra barsnacks til secondi. Den vil kunne føre deg trygt gjennom anledninger fra et kjapt pizzastykke, til full bursdagsfeiring med familien. Og pizzabunnene er akkurat så sprø som de skal være.