Lørdag inviterte BT til debatt om sosial ulikhet i Solheimsviken.

Hva motvirker sosial ulikhet i Bergen? Det var hovedspørsmålet da BT inviterte Arbeiderpartiet, KrF og Høyre til debatt under Løstakkdagene i Solheimsviken.

Marte Leirvåg (H) mente Høyre prioriterer sosial ulikhet høyt og at det viktigste forebyggende arbeidet må gjøres i skolen.

– Den største konsekvensen av sosial ulikhet er at man faller utenfor, gjør det dårligere på skolen og kanskje ikke fullfører videregående skole. Innsatsen for å utjevne sosial forskjeller må vi først og fremst gjøre noe med i skolen, sa Leirvåg.

– Og det handler ikke om gratis skolemat og gratis SFO. Men å løfte dem som trenger det aller mest.

Anna Magnus

Arbeiderpartiet går til valg på at alle førsteklassinger skal få gratis SFO. Linn Kristin Engø (Ap) måtte svare på hvorfor de ikke bare kan hjelpe de med dårlig råd, istedenfor en universell løsning.

– I Norge er det sånn at hvis jeg blir syk, så er det alle skattebetalerne som bidrar med å hjelpe meg på sykehuset. Jeg betaler skatt som går til å finansiere barnehage selv om jeg ikke har barn. Vi vet at felles løsninger er det som hjelper mest, sa Engø.

Fritidskort

Håkon Pettersen (KrF), finans- og eiendomsbyråd i Bergen, ble utfordret på å konkrete tiltak for hindre at forskjellene fortsetter å øke.

– Forskning viser at å øke barnetrygden er det er mest effektive tiltakene mot å redusere barnefattigdommen, sa han.

Han trakk også frem at KrF i Bergen har lansert «Fritidskortet» til barn mellom 6–18 år, slik at familiene kan velge hvilke fritidsaktiviteter de kan være med på for 5000 kroner.

– Med et slikt kort kan alle barn delta på fritidsaktiviteter i Bergen, og dette er tiltak som vil gjøre at alle barn vil være inkludert.

– Hvorfor går fattigdommen opp?

Sofie Marhaug, førstekandidaten til Rødt, var invitert til å holde et innlegg. Hun etterlyste et større fokus blant de tre partiene rundt den økende fattigdommen.

– Hvis alle partier er for å bekjempe fattigdom, hvorfor går fattigdommen opp? spurte hun.

Marhaug viste til KrF som i regjering har kuttet i viktige ordninger for de aller fattigste, som barnetillegget for uføretrygdede og feriepenger for arbeidsledige.

Pettersen svarte Marhaug:

– Vi har stått i spissen for områdesatsingen i byen her, og vi har styrket frivilligheten. Dette er et området vi må jobbe sammen på, og ikke mot hverandre.

Anna Magnus

Løvstakkdagene

Flere hundre mennesker var innom familiedagen under Løvstakkdagene. Arrangement har holdt stand i 23 år på rad, og er en del av et samarbeidsprosjekt av frivillige organisasjoner på Løvstakken og kommunen.

– Dette gjør vi for å skape identitet og felles møteplasser for folk i området, forteller leder Hans Magne Skard, som driver Løvstakken Frivillighetssentral.

BT inviterer til debatt om barsel og eldre omsorg onsdag 4. september på Bergen Offentlige Bibliotek. Les om arrangementet her!