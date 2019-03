Meninger, musikk og podkast på Underlig.

Fredag 8. mars feires den internasjonale kvinnedagen verden rundt. Bergens Tidende inviterer i den anledning til helaften på utestedet Underlig i sentrum, med debatt, musikk og en live-utgave av kulturpodkasten Republikken!

De siste månedene har debatten om tredeling av foreldrepermisjon pågått heftig og høylytt, ikke minst i BTs debattspalter.

Når vi nå tar debatten til scenen, har vi invitert Sp-politiker Kjersti Toppe som mener tredeling av permisjon ikke er til mor og barns beste. Småbarnsmor og forfatter Heidi Bøhagen er enig med Toppe, og mener de nye reglene setter biologien til side og gjør kvinner til arbeidstakere på mannens premisser.

BT-kommentator Eirin Eikefjord og SV-politiker Marthe Hammer er uenige. Eikefjord mener tredelingen av permisjon er et viktig signal om at kvinner og menn blir mer likestilt. Hammer ønsker også tredeling av permisjon velkommen. Hun mener en slik ordning er viktig for hele familien, fordi det legger premisset for ansvarsfordelingen i småbarnsperioden.

Etter debatten blir det konsert med Amalie Holt Kleive, omtalt som en av byens mest talentfulle unge artister.

Kvelden avsluttes med en liveutgave av Republikken, med gjestene Brit Aksnes, forfatter av boken «Mannemenneske», og artist Embla Karidotter kjent fra rockebandet Razika.

