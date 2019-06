9. september skal du velge hvem som skal bestemme din kommune. Hvilke spørsmål har du til politikerne?

I august og september skal BT invitere til debatter og dueller i Hordaland.

Hva vil politikerne med skole, helsevesen, samferdsel og bompenger? Hva vil du spørre en politiker om?

Send ditt spørsmål til btinviterer@bt.no så skal vi få det besvart.

Vi har spurt et knippe bergensere om hva de lurer på i forbindelse med valget. Se spørsmålene deres i videoen over, og politikernes svar i videoene under.

Først ute er Sofie Marhaug (Rødt), som svarer på et spørsmål om taxier:

Hva skal vi med den #&¤# Bybanen, spurte en mann i videoen øverst. Tor Woldseth (Frp) har stor sympati for spørsmålet:

Oslo-området får full statlig finansiering av Intercity-tog til 170 milliarder kroner. I Bergen, derimot, må vi betale halve Bybanen med bompenger.

Hvorfor er det slik? Byrådsleder Roger Valhammer svarer:

«Hvorfor har ikke vi nok ressurser i skolen til å kunne tilrettelegge for alle elevene som er der?» spurte en kvinne.

Her får hun svar fra Henning Warloe (H):