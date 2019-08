Hvert tiende barn vokser opp i familier med lav inntekt.

Hvilken politikk er best for barnefamilier? Hva hjelper for å motvirke sosial ulikhet i Bergen? Er gratis SFO til alle en av løsningene?

Vi har invitert Marte Leirvåg fra Høyre, Håkon Pettersen fra KrF og Linn Kristin Engø fra Ap. Sofie Marhaug fra Rødt kommer for å holde en appell.

Tid: Klokken 14.30, lørdag 31. august

Sted: Debatten blir utendørs ved Solheimsgaten 47, like Solheim Alderspensjonat

Ordstyrer for debatten er BTs Liv Skotheim. Og det blir åpnet for spørsmål fra publikum.

Debatten er åpen og gratis for alle, og skal foregå under Løvstakkdagene. Hjertelig velkommen skal du være!

Se også BTs Facebook-side om debatten, og meld gjerne din interesse der.