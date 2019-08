Drømmer du om hus, hage og naust til en pris du har råd til? Eller en liten, overpriset altan i femte etasje og Bybanen til jobb?

Å bo i Os og pendle til Bergen kan bli fristende for mange når den nye firefelts motorveien åpner om tre år.

Hvor er det da best å bo? I «ja-kommunen» Os eller i urbane Bergen?

Dette skal Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) og Bergen-byråden Rune Bakervik (Ap) diskutere under Osfest. Arrangementansvarlig i BT, Anna Magnus, skal lede debatten.

Før debatten kommer kultur-journalist Kjetil Ullebø og Einar «Engelen» Engelstad for å gi deg Os' rockehistorie på 15 minutter. De vil også gi svaret på hvorfor to musikere fra Os er blant de fremste eksponentene for «Bergensbølgen».

Debatten vil forregå på Landboden i Os klokken 17.00, i forkant av Osfest.

Arrangementet er gratis og åpen for alle, men krever påmelding.

