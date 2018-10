De ni dommerne i amerikansk høyesterett er noen av de mektigste menneskene i USA. Å utnevne nye dommere er derfor noe av det viktigste en president gjør.

President Donald Trump har hittil fått utnevne to nye, konservative dommere. Det ble drama og protester da Brett Kavanaugh ble valgt til tross for beskyldninger om overgrep mot flere kvinner. Flere av de sittende dommerne på demokratisk side er over 80 år. Samtidig nærmer det seg et mellomvalg som kan snu maktbalansen mellom demokrater og republikanere i Kongressen.

Hvordan påvirker dette Supreme Court of the United States, og hvilke konsekvenser har det for amerikansk politikk? Står amerikanske kvinners rett til abort i fare?

BTs kommentator Eirin Eikefjord møter professorene Gunnar Grendstad og Larry Bakken til Morgenmøte torsdag 24. oktober klokken 8.15.

