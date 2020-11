Uklare korona-tiltak? Og er de ut av proporsjoner?

Hør debatten om koronatiltakene.

Tiltakene mot korona er ute av proporsjoner! Dette er tittelen på et debattinnlegg i Bergens Tidende, som bare siden tirsdag er lest av over 200.000 personer over hele landet.

Det var skrevet av overlege Halvor Næss. Han møtte medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til debatt på Media City Bergen.

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen har også kritisert byrådet for at koronatiltakene er uklare og vanskelig å forstå.

Hør hun debattere med byrådsleder Roger Valhammer.

12. november 2020