Øye til øye med havets giganter

Det er blankt hav, båten ligger stille i Adventfjorden og det eneste Kristin hører er en prustelyd. Etterpå blir det helt tyst, nesten ubehagelig stille. Så begynner 4-5 enorme blåhvaler å leke rundt båten.

Den tidlige sommerdagen begynte med tykk skodde i Longyearbyen. Guide i Hurtigruten Svalbard, Kristin Eriksson (25) tok på seg en ekstra varm genser og ordnet med kaffe på termos før hun dro ut på sjøen.

TIDEN STÅR STILLE: Tiden spiller ingen rolle på Svalbard, er det lyst og fint vær kan man dra ut på tur, selv om det er midt på natten, sier Kristin.

En halvtime senere slipper tåken opp. Det er sol og vindstille. Scenen er perfekt for å se Svalbards enestående fugle- og dyreliv på kloss hold, slik du bare kan gjøre fra sjøen.

Fra mai til oktober kan du oppleve Svalbard, livet i havet, ved isen, den storslagne stillheten ombord i Hurtigruten Svalbards spesialbygde katamaran.

MS Bard, en hurtigbåt på to kjøler og med store panoramavinduer er et hybridskip drevet av diesel og el. Når den elektriske motoren kobles inn, er all motorstøy borte. De store panoramavinduene gjør at man får følelsen av å være en del av selve havet.

Én av turene går fra Longyearbyen, via det gamle sovjetiske gruvesamfunnet Pyramiden til Nordenskiöld-breen.

– Inne i breen og isfjellene er det tusenårige luftbobler som bruser og popper, forteller Kristin. Foto: Eveline Lunde

Et dypt innblikk

Tore Magne Hoem er marinbiolog, ivrig friluftsmann og direktør for opplevelser i Hurtigruten Svalbard. Å være tett på livet i sjøen og å se hvordan isen har formet landskapet på havbunnen, fascinerer ham. Denne opplevelsen vil han dele med passasjerene på MS Bard:

UNIK OPPLEVELSE: – De første ukene i mai, mens det fortsatt er is i fjorden, kan vi være heldige og oppleve sel, hvalross og isbjørn som ligger på isen, forteller Tore. Werner Anderson

– Katamaranen er utrustet med en Blueye undervannsdrone som overfører bildene direkte til skjermer ombord. Den gjør det mulig å se hva som befinner seg under båten, i vannmassene og på bunnen der isen har malt i tusenvis av år og satt tydelige spor, sier Tore.

Om værforholdene tillater det, senkes dronen i havet på MS Bards ferd ved brekanten. Kanskje kan du også være så heldig å oppleve hvalsang via hydrofonene som fanger opp lydene i vannet.

MS BARD Foto: Albert Terland Bjørnerem

Ulike hvalarter

– Visste du at hvithvalen kalles «havets kanarifugl»? De små hvalene opptrer i store flokker, og kommuniserer livlig seg imellom. Forskerne har for øvrig funnet ut at hvalene har sine forskjellige dialekter, avhengig av hvor de holder til. Når du først får øye på en flokk av disse hvite dyrene, tror du kanskje det er små isflak eller isklumper. Men så ser du at «isen» rører på seg og at sjøen er full av glatte og lekne hvaler, forteller Tore.

Hvithvalen, blir ca fire meter lang, men er likevel en småtass i hvalmålestokk. Blåhvalen, som er det største dyret som har levd på vår blå planet, blir 30 meter lang. Giganten som holdt på å bli utryddet, sees stadig oftere på Svalbard. Vinterstid oppholder de enorme dyrene seg lenger sør i Atlanterhavet, men om sommeren drar de til områdene rundt Svalbard for å gjøre seg fete.

– Det er mulig å se blåhval i Isfjorden hele sommeren, sier Tore.

– Ellers ser vi vågehval, finnhval og knølhval i tillegg til den morsomme og tallrike hvithvalen. Grønlandshvalen, som det har vært drevet fangst på siden 1600-tallet, har vært fredet i disse farvannene siden 1929. Nå hender det at vi også ser denne, forteller han.

Det er mulig å se blåhval i Isfjorden hele sommeren. Foto: Liga Sirava

Facts SLIK OPPLEVER DU SVALBARD OMBORD I MS BARD: Sommeren 2021 lanserer Hurtigruten Svalbard og Brim Explorer muligheten for dagsturer fra Longyearbyen til Barentsburg eller Pyramiden og Nordenskïold-breen med hybrid hurtigbåt.

MS Bard, som har plass til 146 passasjerer, er en katamaran som går på diesel og el.

De store panoramavinduene bryter skillet mellom hva som er ute og inne. Uansett hvor du sitter, har du god utsikt.

På dekk er det flere soner for å speide etter hval, hvalross og annet dyreliv. Når det er dyr i sikte, stopper kapteinen dieselmotoren og kjører utelukkende på strøm.

Båten er også utstyrt med undervannsdrone og filmene vises på TV-skjermer på båten. Les mer om MS Bard her.

Arktiske årstider

Fra midten av april er det midnattssol på Svalbard. Så kommer den arktiske sommeren med yrende fugle- og dyreliv før kveldene blir mørkere. I september er det brytningstid – og i oktober nærmer vinteren seg, og det blir mørkt nok til at nordlyset kan sprake over himmelen i all sin prakt.

De første ukene i mai, mens det fortsatt er is i fjorden, går det an å spotte sel, hvalross og isbjørn som ligger på isen. Frem til august er det et rikt fugleliv på Svalbard. Lundefuglene med de fargerike nebbene, er kanskje ekstra morsomme å titte på, men havhesten, den måkelignende fuglen som kan bli opptil 50 år, er skapningen både Tore og Kristin fremhever.

– Det er noe helt spesielt når en havhest møter blikket ditt, sier Kristin.

– Den bare følger deg og båten hele tiden, det kjennes som den er så nær at du kan fange den med hendene. Den fødes på Svalbard. Så flyr den ut og legger seg på luftstrømmene, lever ute på havet i fem, seks, syv år før den kommer tilbake til Svalbard for å legge ett eneste egg. «Hvem er du, hvor har du vært, hva har du gjort», vil jeg spørre den om når vi ser hverandre inn i øynene.

MIDNATTSSOL Foto: Eveline Lunde

Latt seg trollbinde

Kristin har alltid vært sugen på reiser og opplevelser. Hun satte seg tidlig som mål å ha jobbet på alle jordens kontinenter i løpet av livet. Den første jobben førte henne til Antarktis i 2016. Så ble det Island og Grønland før hun ble trollbundet av Svalbard, der hun nå er guide i Hurtigruten Svalbard og nettopp har kjøpt seg leilighet.

– Det sies at om man har vært på Svalbard én uke, ønsker man å komme tilbake. Har man vært her en til to uker, blir det helt sikkert en ny tur. Har man vært her mer enn tre uker, flytter man hit, forteller hun.

Kristin elsker alle sesonger og all slags vær på nesten 80 grader nord:

– Her oppe får man venner i alle aldre, det spiller ingen rolle om man er 15 eller 65, døren er alltid åpen, og det er varm kaffe å få.