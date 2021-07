ALLÉGATEN 27: Modernisert leilighet med utsikt mot Fløyen og Ulriken. Les hele

Derfor er denne bygårdsleiligheten ekstra attraktiv

– Det er ikke uvanlig at bygårdsleiligheter pusses opp. At hele bygg rehabiliteres, hører derimot til sjeldenhetene. Slik gir ekstra attraktive leiligheter.

Ordene tilhører Christer R. Vikebø, eiendomsmegler i PrivatMegleren. Han bør vite hva han snakker om, etter å ha omsatt leiligheter i bykjernen i snart 20 år.

Vi møter ham utenfor hjørnegården Allégaten 27, et bygg som ble rehabilitert så sent som i 2014.

– Denne kombinasjonen av nytt i gammel, klassisk innpakning appellerer til mange. Man ønsker beliggenheten og uttrykket, men samtidig vil mange ha en moderne leilighet. Her får man sjansen.

Innenfor døren sørger en moderne heis for å ta oss til tredje etasje hvor den aktuelle leiligheten ligger.

– Det er vanskelig å finne leiligheter så sentralt med så høy teknisk standard som dette.

Leiligheten har fjernvarmebasert oppvarming, Flexit ventilasjon, porttelefon med video og felles brannvarsling med sprinkleranlegg. Etasjeskillere er også oppgradert med hensyn til lyd og brann.



Moderne og eksklusivt

Vikebø forteller at boligkjøpere som er opptatt av kvalitet også ønsker å slippe unna vedlikehold.

– De ønsker å bruke tiden på andre ting og er opptatt av gode løsninger samt gode kvaliteter.

IDYLLISK: - Denne kombinasjonen av nytt i gammel klassisk innpakning appellerer til mange, forteller eiendomsmegler Vikebø.

Vikebø føler seg sikker på at leiligheten i Allégaten 27 vil tilfredsstille selv de mest kresne boligkjøperne.

– Her finner du topp standard på overflater og kvaliteter. Du har også store vindusflater fra gulv til tak mot Nordåsvannet.

Blant andre kvaliteter verdt å nevne er kjøkkenet av typen Nobilia med integrerte hvitevarer og kjøkkenøy. Videre er det bad med fliser fra Norflis og innredning fra Linn bad.

Men det er ikke bare høy kvalitet som står i hodet på kjøperne. Gode løsninger er også viktig.

GOD PLANLØSNING: Leiligheten på 91 kvm har stor stue, to gode soverom, walk-in garderobe og to balkonger.

- Størrelse er ofte et tema når vi hjelper kjøpere på leilighetsjakt. Skal man fra enebolig til leilighet, eller fra mindre leilighet til større grunnet familieforøkelse, er plass og planløsning essensielt.

For den aktuelle leiligheten på 91 kvm bør derimot ikke plass være et problem.

– Nei, her har du en lys og luftig stue og to svært gode soverom – så her slipper man åpenbart å «sitte oppå hverandre».

Ett av soverommene har walk-in garderobe, mens det andre har utgang til luftebalkong.

MODERNISERT: Lekkert bad med fliser fra Norflis og innredning fra Linn Bad.

Et fantastisk nærområde

Her bor man sentralt, men samtidig i en rolig sidegate uten nevneverdig trafikk. På baksiden av boligen ligger idylliske Nygårdsparken, og foran har man «byen for sine føtter».

– Kvalitetene utvendig og innvendig er i særklasse. Her kan du rusle ned til «ditt eget» naust med felles brygge og strandlinje, noe som er helt unikt.

ATTRAKTIVT OMRÅDE: Her har man «byen for sine føtter».

– Fra ytterdøren har du kun en kort spasertur til det meste - både pulserende byliv, et rikt utvalg av butikker, kaféer og restauranter.

Det du ikke finner i umiddelbar nærhet er likevel ikke langt unna. Dette gjelder også ulike fakultet ved Universitetet. Handelshøyskolen BI ligger en hyggelig spasertur unna – rett gjennom Nygårdsparken.

– Parken er i dag et yndet samlingssted for liten og stor både sommer og vinter.

Vikebø peker på at det er være vanskelig å finne så moderne leiligheter inne i bykjernen. At bygget har heis gjør at Vikebø antar leiligheten vil passe for svært mange.

– Selv om den absolutt er perfekt for dem som ønsker å bytte ut eneboligen, vil den også kunne være perfekt for den urbane familien.