Med en mobil batteripakke gjorde Eviny den tradisjonsrike Lysfesten i Bergen litt grønnere i år.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

- Vi har produsert ren elektrisk kraft i over 100 år, og nå skaper vi de nye løsningene som kreves på veien mot nullutslippssamfunnet. Lysfesten er en fin anledning til å vise at små og enkle løsninger kan utgjøre en forskjell. Vi kommer selvfølgelig tilbake neste år, sier konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland.

Fra scenen på Ole Bulls plass spres det varme og førjulsglede gjennom nydelig sang og musikk. Regnet gjør ingenting. Store og små synger med når julesangene fremføres.

Den store videoskjermen lyser opp foran det litt småfrosne publikummet:

– Her i Karibia er det faktisk så varmt at vi savner en ekte bergensk regnbyge! Vi har fått en ærefull oppgave som vi håper dere kan hjelpe oss med. Sammen med dere skal vi telle ned til den årlige tenningen av juletreet, sier Marcus Albert Seidl, kaptein på Statsraad Lehmkuhl.

Bli bedre kjent med Eviny

Flere tusen mennesker tar turen til den tradisjonsrike Lysfesten i Bergen. Les hele

Videoen med en smilende kaptein varmer tusener av bergensere som er samlet i regnet i Bergen sentrum.

– Er dere klare?

Den feststemte folkemengden teller ned sammen med mannskapet om bord i Statsraaden. Så lyser den flotte julegranen opp Lille Lungegårdsvannet, og en hilsen fra Kariba kommer på skjermen:

– God jul, Bergen!

Det ble bokstavelig talt en elektrisk fest på Ole Bulls Plass. Det bidro ren kraft fra Evinys batteripakker til.

Lysfesten lyses opp ved hjelp av mobile batteripakker fra Eviny. Les hele

Evig fornyelse

- Vi har valgt å skifte navn på konsernet til Eviny, og la nettselskapet, som har monopol på å drive strømnettet i vår region, videreføre BKK-navnet, sier Jannicke Hilland.

Myndighetene har pålagt alle energikonsern om å gjøre et merkevareskille mellom konsern og nettselskap. Det vil si at konsernet ikke lenger kan hete det samme som nettselskapet. Derfor ble BKK til Eviny og BKK.

Eviny produserer ren fornybar energi i form av vannkraft, men leverer også lading av bil og båt, landstrøm for skip, elektrifisering av havbruk, solenergi, mobile batterier, fiberteknologi, fjernvarme, kjøling og entreprenørvirksomhet. Og det kommer mer.

– Vi skal være en aktiv pådriver og en tilrettelegger i det grønne skiftet. Eviny skal ikke løse klimautfordringene alene, men vi skal bidra til å gjøre Vestlandet og Norge ledende på elektrifisering.

– Hvordan skal dere klare det?

– Gjennom gode løsninger for elektrifisering i havbruket, i transportsektoren, sørge for landstrøm til cruiseskip og ikke minst sørge for gode løsninger for lading av elbiler og båter, sier Hilland og trekker frem satsingen på innovasjon:

– Vi utvikler ny teknologi og hjelper gründere og oppstartsselskaper som har gode ideer og løsninger. Målet er at teknologien vi utvikler også skal bli en eksportvare som andre land kan bruke for å redusere egne klimagassutslipp.

Se bilder fra Lysfesten

forrige













fullskjerm neste 2 av 8 Anita Veda

En elektrisk fest

Med et mobilt batteri og en kontrollenhet ble Lysfesten ekstra bærekraftig i år. De to små modulene ble plassert diskré bak scenen og forsynte både lydanlegg, videoskjermer og lys med ren elektrisitet.

– Dette er en batteripakke fra samarbeidspartneren vår, Northvolt, forklarer Camilla Moster, leder for Mobil energi hos Eviny.

Batteripakkene gir mer enn nok effekt til å forsyne det tradisjonsrike arrangementet med den elektriske kraften som kreves.

Mange konsertarrangører bruker dieselaggregater for å produsere elektrisitet der det ikke finnes strømuttak. Den tid er definitivt forbi hvis man benytter Evinys batteriløsning.

– Dette gir arrangører nye muligheter. Nå er det fullt mulig å arrangere små festivaler og konserter nærmest hvor som helst. Med mobile batterier blir elkraft-logistikken veldig enkel uten milevis med kabler, sier hun og slår fast:

– Men det viktigste er at vi reduserer skadelige klimautslipp og støyforurensing fra dieselgeneratorene, som vanligvis får oppgaven med å produsere strøm til ulike arrangementer.

– Er det andre bruksområder for denne løsningen?

– Ja, spesielt innen bygg- og anlegg. Denne bransjen står for rundt 15 prosent av klimagassutslippene her til lands. Nå ønsker vi å forsyne flere og flere byggeplasser med strøm, og lade anleggsmaskiner som før gikk på diesel. Også filmbransjen, som ofte er på steder uten strømforsyning, har tatt i bruk batteripakkene våre, sier hun og legger til:

– Det er bare fantasien som setter grenser for bruksområdene. Fordelen er at batteripakkene er skalerbare og kommer med en brukervennlig kontrolløsning.

Den tradisjonsrike Lysfesten ble i år flyttet fra Festplassen til Ole Bulls plass der det store testteltet har regjert i over et år på grunn av pandemien. Festen ble første gang arrangert 1989, og er en gave fra Bergens Tidende til byens befolkning.

Les mer om Eviny