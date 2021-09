Administrerende direktør for Polaris Media Sør, Håvard Kvalheim. Les hele

Polaris Media Sør søker nøkkelperson til lederstilling

Polaris Media Sør satser videre: Nå jaktes den rette kandidaten til å lede økonomifunksjonen i regionens nye mediekonsern.

Som en del av strategien med å styrke samhandlingen på tvers av selskapene i Polaris Media Sør, vil det i løpet av høsten etableres en mer aktiv ledergruppe for regionen.

En av rollene som skal inn i denne ledergruppen er en CFO (chief financial officer) i hundre prosent stilling – som vil ha det overordnede ansvaret for Polaris Media Sørs økonomifunksjon.

– En jobb som betyr noe

Sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad (til venstre), og administrerende direktør for både Fædrelandsvennen og Polaris Media Sør, Håvard Kvalheim.

Polaris Media Sør er del av det børsnoterte mediekonsernet Polaris Media, og ble opprettet i 2020 etter at Fædrelandsvennen, Lister og Lindesnes ble kjøpt av Polaris Media – og slått sammen med Agderposten Medier sine mediehus som ble kjøpt samtidig.

Kvalheim beskriver derfor den utlyste CFO-lederstillingen som en god mulighet til å påvirke et ungt selskap, som består av flere etablerte mediehus med lange tradisjoner.

– Dette er en jobb som betyr noe. Man får jobbe med kjente merkevarer med en lang historikk – som alle har et forhold til og som spiller en avgjørende rolle for vårt demokratiske samfunn, sier Kvalheim.

– En unik mulighet

Selskapets nye CFO vil ha hovedkontor i Fædrelandsvennens lokaler – i hjertet av Kvadraturen i Kristiansand.

Polaris Media Sør består i dag av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden – i tillegg til de lokale mediehusene Lister, Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Samlet sett har Polaris Media Sør nesten 100.000 abonnenter og omsetter årlig for rundt 600 millioner.

– Som CFO for Polaris Media Sør får man muligheten til å være tett på mange mediehus – i ledergruppen i et stort selskap på Sørlandet – og samtidig være en del av et børsnotert skandinavisk mediekonsern, forteller Kvalheim.

Margrete Haugen Skrøvje, HR-direktør i Polaris Media Sør, beskriver CFO-stillingen som en unik mulighet til å være med på en spennende satsing:

– Vår nye CFO vil komme inn i et selskap med hyggelige og fremoverlente kolleger som gleder seg til å utvikle konsernet i regionen videre, sier Skrøvje.

Arbeidsoppgavene til CFO i Polaris Media Sør:

Lede og videreutvikle økonomifunksjonen i Polaris Media Sør – inklusive datterselskaper.

Økonomi- og KPI-styring, kontrollvirksomhet, analyser og forbedringsarbeid innen samtlige forretningsområder.

Overordnet ansvarlig for budsjettering, prognose, månedsavslutninger og rapportering.

Fremme utviklings- og forbedringsprosjekter i virksomhetene samt sikre optimalt samspill med konsernets felles økonomisenter.

Støtte til ledelsen i Polaris Media Sør. Herunder som del av ledergruppen, optimalisere styringsinformasjon og bidra til videreutvikling av konsernets strategi.

Bidra til og gjennomføre analyser og verdsettelser i forbindelse med investeringer og oppkjøp.

Delta i styrerapportering og inneha styreverv i flere av PM Sør sine datterselskaper.

Anbefalte kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Høyere relevant utdanning

Bakgrunn fra tilsvarende eller tilstøtende roller

Relevant ledererfaring

Erfaring fra konsernstrukturer kan være en fordel