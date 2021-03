Les hele

8 gode grunner til å studere ved Norges vakreste universitet

Nær kontakt med forelesere og veiledere, tydelig satsing på bærekraft, fantastisk studiemiljø og gode jobbmuligheter. NMBU er langt mer enn pene omgivelser, mener lærerstudent Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff.

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for å formidle og undervise, og det var en av lærerne mine på videregående som anbefalte meg å sjekke ut NMBU rett utenfor Oslo. Jeg søkte, kom inn, og har ikke sett meg tilbake, smiler lærerstudent på andre året, Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff (20).

Gjennom lærerutdanningen ved NMBU ender Rummelhoff opp med en mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag. De fleste studentene velger å bli lektor i videregående skole eller ungdomsskolen, men studiet åpner også opp dører til andre yrker innen formidling og rådgiving. Uansett gjør det deg svært attraktiv på jobbmarkedet.

STORTRIVES: – NMBU har overgått alle mine forventinger, sier lektorstudent Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff.

– NMBU har overgått alle mine forventninger. Det faglige opplegget er sterkt, jeg skreddersyr min egen utdanning og kan konsentrere meg om studiene vel, vitende om at jeg er attraktiv i arbeidsmarkedet når jeg er ferdig.

– Veien blir til mens jeg går, jeg griper de mulighetene som kommer underveis – og ser hvor jeg ender opp til slutt, forteller Rummelhoff, som gleder seg til å ta fatt på de tre siste årene ved «Norges vakreste universitet».

Facts Kort fortalt om lærerutdanningen ved NMBU: NMBU har 6000 studenter, 1800 ansatte, 64 studieprogram.

Lektorprogrammet ved NMBU gir deg mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag.

Lektorstudiet kvalifiserer deg for å undervise i videregående skole og på ungdomstrinnet.

Du kan forme studiet etter dine egne faginteresser.

NMBU samarbeider med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. I løpet av studietiden kan du ta emner i utlandet, delta i prosjekter, utviklingsarbeid og praksisopplæring og få internasjonal erfaring.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag, kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet Her kan du lese mer om lærerstudiet ved NMBU

Er du nysgjerrig på hvordan det er å studere ved NMBU? Her er 8 gode grunner til å sjekke om det er noen studieprogram som passer for deg:

1. Tett samarbeid mellom fagmiljøene

– Større universiteter sliter gjerne med at det er lang avstand mellom ulike fagmiljøer. Her er det stikk motsatt, forteller studieveileder ved NMBU, Carl-Martin Nymark.

TETTE FORBINDELSER: På NMBU er det korte avstander og godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene, noe som kommer alle til gode, sier studieveileder Carl-Martin Nymark.

Han trekker fram nettopp lektorutdanningen som et godt eksempel.

– Lektorutdanningen er underlagt samme fakultet som sivilingeniørutdanningen. Mange emner er like, andre er programspesifikke. Lærerstudentene sitter igjen med mye av den samme kompetansen som sivilingeniørene, men selvsagt mer rettet mot å undervise.

– I tillegg jobber vi tett med de andre fakultetene. Det er viktig å skape symbiose mellom de ulike utdanningene og fagmiljøene, sier Nymark.

2. Kort vei fra teori til praksis

Å studere ved NMBU innebærer at du får en god blanding av teori og praksis. Flere av studieprogrammene benytter faktisk naturen rundt campus i undervisningen.

Eirik-Mathias og hans medstudenter på lektorstudiet skal ha minimum 100 praksisdager i løpet av studietiden, og som ny student tar det ikke lang tid før du får testet teorien «på ekte»:

– Allerede etter noen uker har du din første praksisperiode som lærer ved en av skolene i nærområdet. Men dette er ikke unikt for lektorstudentene. Sivilingeniørene, for eksempel, bygger sin første robot allerede den første måneden her på NMBU, forteller Carl-Martin Nymark.

SOSIALT: Campus Ås er et helt eget, lite samfunn i seg selv, en knapp halvtime fra Oslo. Foto: Håkon Sparre

3. Norges vakreste campus

NMBU er en klassisk campus, etter engelsk modell, med ærverdige steinbygninger omgitt av frodige parker og landlige grøntarealer. Urbygningen fra 1900 er det mest kjente og ikoniske bygget, og Festsalen med sin nasjonalromantiske utforming, er perfekt når du skal imponere foreldre som er på besøk.

Se videoen under, der Yva viser deg NMBU på 40 sekunder:

4. Et fantastisk studentmiljø

Livet som NMBU-student er mye mer enn bare fag. Gjennom de ulike studentforeningene og idrettslagene har du hav av muligheter for å finne aktiviteter som passer for deg, og en plass hvor du fort kan få venner for livet.

– Her føler du deg sett. Du blir ikke en i mengden, som kanskje er tilfellet på universiteter i storbyene, men er velkommen i alle settinger, sier Eirik-Mathias.

5. En tydelig grønn profil

I fremtiden blir det viktig å utvikle byer og samfunn til å bli bærekraftige, og både næringsliv og skole trenger nyutdannede med kompetanse på klima- og miljøløsninger. Det er gode nyheter for «grønne» NMBU-studenter.

– Vi skal bidra til å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner, og alle fagmiljøene våre er involverte i bærekraftig forskning; det være seg solceller, utvikling av landbruksroboter, gjenbruk av vann og mye mer, forklarer studieveileder Nymark.

PIKINIK I PARKEN: Grønne studier i grønne omgivelser. Håkon Sparre

6. Kort vei til alt

Velger du å bo på campus kan du glemme alt som heter lange avstander. Det er gangavstand til:

Skolen

Venner

Trening

Aktiviteter

Natur

Ja, selv Oslo ligger bare en kjapp togtur unna om du kjenner at det er på tide med en tur til storbyen. 29 minutter for å være helt presis; og enda raskere når den nye Follobanen åpner straks.

De aller fleste studentene bor på campus, noe som skaper et ekstra tett og godt sosialt miljø.

7. UKA i Ås!

Uka i Ås er kjent for å være Norges lengste kulturfestival! Over 1200 frivillige studenter planlegger og gjennomfører et fullstappa program med UKErevy, konserter, oktoberfest og mye annen moro! Les mer om UKA og andre studentaktiviteter her.

8. Gode jobbmuligheter

NMBU tilbyr utdanninger tett på næringslivet som kan brukes til noe konkret. Det bidrar til at studentene ved skolen er ettertraktet arbeidskraft, og mange har en relevant jobb å gå til flere måneder før bacheloren eller masteren er levert.

– Det var en av de viktigste grunnene til at jeg søkte meg nettopp hit. Det gjør at jeg kan konsentrere meg for fullt om studiene, uten å bekymre meg for om jeg får jobb eller ikke når jeg er ferdig. Jeg er veldig glad for at jeg har den tryggheten, avslutter lektorstudent Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff.