Una Helen Thoresen gjorde sitt første salg for PrivatMegleren allerede første dag på jobb 1. mars i år. Siden den gang har hun i snitt solgt en bolig annenhver dag.

– Jeg skal være ærlig; det har gått over all forventning!

Eiendomsmeglerfullmektig Una Helen Thoresen ler smittende før hun fortsetter på sjarmerende sunnmørsdialekt:

– Ja, jeg må jo kunne si at jeg har fått en eventyrlig start i PrivatMegleren. I tillegg er miljøet her utrolig godt, jeg virkelig lært av de aller beste i bransjen. Hver eneste dag gleder jeg meg til å gå på jobb, sier hun og smiler bredt.

Inspirert av faren

I 2016 forlot 18 år gamle Una hjemstedet sitt til fordel for tre år på BI i Bergen. Siden har hun blitt.

– Faren min er eiendomsutvikler på Sunnmøre og på Østlandet, så eiendom er noe jeg tidlig ble fascinert av. Men selv om jeg synes eiendomsutvikling er spennende, synes jeg meglerdelen er enda kjekkere. Jeg elsker å jobbe med folk, derfor er dette det perfekte yrket for meg, konkluderer Una.

Gjennom ungdomstiden jobbet hun både på kaffebar, i galleri og klesbutikk, altså steder hun kom i kontakt med mennesker.

– Eiendomsmegling er i grunn det eneste jeg har sett for meg at jeg har lyst til å gjøre, sier Una, som fullførte eiendomsmeglerstudiene for to år siden.

– Jeg er en utrolig sosial person som får overskudd av å være sammen med andre. Det var derfor helt naturlig for meg å velge en karriere innen eiendomsmegling. Una Helen Thoresen Eiendomsmeglerfullmektig

Jobber med nybygg

– Jeg er utrolig stolt over å få jobbe med nybygg her i PrivatMegleren. Som nesten helt nyutdannet ser jeg på det som et stort privilegium.

Det er en egen kunst å være eiendomsmegler for nybygg og selge noe som bare finnes på en tegning. Istedenfor å kunne gå sammen med interessentene fra rom til rom i en bolig og forklare, støtter de seg til prospekt og egne ord for å beskrive, samt trygge kundene på hvorledes en leilighet eller et hus kommer til å bli.

– Det handler ofte om å møte kunden og prøve å tolke dem. Selv forsøker jeg å tilpasse alt til den enkelte kunde for å gi dem en best mulig opplevelse, forklarer Una.

Hun tror en solid porsjon ståpåvilje er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i megleryrket.

– Mange tror at meglere kun gjennomfører noen få visninger og at det er det. Men man må virkelig ha lyst til å stå på og jobbe hardt. Det er nemlig mye krevende ved dette yrket som folk ikke ser, men heldigvis for min egen del er jeg skikkelig glad i å jobbe og skyr heller ikke unna kvelds- eller helgeoppdrag, understreker PrivatMeglerens nyeste ansettelse.

Skryt fra sjefen

Una synes det er ekstra kjekt å møte interessentene ute på tomten der boligprosjektene kommer.

– Mange interessenter sliter med å forestille seg hvordan et prosjekt kommer til å bli. Da prøver jeg å forklare alt fra solforhold til utsikt mens jeg viser plasseringen av byggene, forteller hun.

Noen tomter har egne visningsbrakker der kundene kan få se litt av det som kommer; en liten del av et kjøkken, ulike typer gulv og liknende.

– På bygg som begynner å bli ferdig, kan jeg også ta med interessenter inn i selve bygget der det er mulig. Så da er det på med hjelm og vise og forklare, smiler Una.

Ximena Sagenes, partner og daglig leder i PrivatMegleren Nyeboliger Bergen, skryter av sin ferske kollega,som har gjort seg bemerket allerede etter kort tid i bransjen: