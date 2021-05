Les hele

Slik holdes graven pen og velstelt året rundt

Ugress, visne kranser og tørre blomster er som fremmedord å regne for familien Frølich. Det er det grønne fingre fra Akasia gravstell som sørger for.

– Jeg er bare så utrolig takknemlig for jobben de dyktige gartnerne i Akasia gjør med å holde gravene i orden for oss.

Ingrid Frølich står ved gravstedet til kjære familiemedlemmer mens hun tar fargerike, nyplantede stemorsblomster nærmere i øyesyn. Visne påskeliljer er fjernet, singelen foran bedet er fint raket og gravminnene rene og helt fri for mose.

Ingrid er full av lovord om Akasia og stellavtalen hun og søsknene hennes har med bergensområdets største aktør innen gravstell.

PENT GRAVSTED: Familiegravstedet til Frølich- familien er alltid velstelt og pent. Ingrid Frølich og søsknene har nemlig stellavtale med Akasia.

– Det er både trygt og fint å besøke gravplassen når vi vet at det alltid ser skikkelig ut her. Mor og far var opptatt av å ha det pent rundt seg. Da er det ekstra hyggelig å kunne oppfylle deres ønsker, sier hun videre.

BORT MED PÅSKEN: Catharina Haaberg, arbeidsleder i Akasia gravstell, fjerner halvvisne påskeliljer på familiegraven på Haukeland gravplass som nå skal få vårblomster på plass.

Mange ulike avtaler

Det er de erfarne hendene til Catharina Haaberg, en av arbeidslederne i Akasia gravstell, som akkurat har stelt familiegravstedet til familien Frølich på Haukeland gravplass. I tillegg til å ha kastet visne blomster og raket singel, har hun fjernet utbrente lys og byttet jord i bedene.

– Kollegaene mine og jeg steller graver på til sammen 27 gravplasser i Bergen og omegn. Vi tilbyr mange ulike stellavtaler og utfører alt fra tilrettelegging av bed til oppretting og renhold av gravminner, forteller Catharina, der hun bærer på et brett med vårblomster som skal ned i jorden.

VÅRSTEMNING PÅ GRAVEN: Rosene er beskåret og stemorsblomster settes varsomt ned i jorden. Etter 17. mai en gang blir vårplantene så erstattet med sommerblomster.

I alle stellavtalene til Akasia gravstell inngår planting og generelt vedlikehold i form av jordfornyelse, gjødsling, vanning og luking.

– Det er alltid like kjekt å komme i prat med kunder som tilfeldigvis kommer på graven mens vi steller den. Ofte får vi høre at jobben vi gjør virkelig betyr noe for dem. Det er en god følelse for kundene våre at gravene til deres kjære holdes pene og velstelte, sier Catharina videre.

Med Akasias helårs stellavtale vil graven til enhver tid være stelt med sesongens blomster:

