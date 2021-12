De fleste dødsbranner oppstår om natten, mens du sover

Ved ulmebrann rekker du i verste fall ikke å reagere før det er for sent. Når det brenner i huset er hvert sekund avgjørende. Vær smart og sørg for å sikre de du er glad i, med brannalarm tilkoblet alarmstasjon.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Statistisk sett er desember måneden med flest branner og omkomne. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skjer halvparten av alle dødsbranner i boliger uten fungerende røykvarslere.

- Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder, sier Andrea Thorsnes, som er fagansvarlig i Homely.

KAN REDDE LIV: Brannalarm er det alle bør prioritere først, mener Petter Kildal Forseth i Homely.

Spar livsviktige sekunder

1. desember er røykvarslerens dag. En dag hvor du skal bytte batteri og teste røykvarslerne. Aller tryggest er det å oppgradere til ny og sikrere brannvarsling med tilkobling til alarmstasjon.

Petter Kildal Forseth, kommersiell direktør i Homely, forklarer hvorfor det å være tilknyttet alarmstasjon gir en ekstra trygghet, spesielt hvis det oppstår brann.

– Det er utrolig viktig at en alarmstasjon blir varslet, som igjen varsler brannvesenet. Dette kan spare tid, som igjen kan redde liv. Brannalarm er det alle bør prioritere først!

VÆR TRYGG: Nyt førjulstiden med vissheten om at familien har brannvarsling.

Facts Dette er Homely En ny og kraftfull utfordrer til de tradisjonelle boligalarm aktørene på markedet.

Homely er kommet på markedet for å gjøre brannvarsling med tilkobling til alarmstasjon tilgjengelig for folk flest, uavhengig av inntekt

Alarmleverandøren er opptatt av smarte løsninger som er enkle å installere selv, slik at kundene har full frihet.

Har du brannalarm fra Homely, kan du enkelt utvide med både vannlekkasje og innbruddsalarm – helt uten endringer i månedsprisen.

Abonnementet koster 199 kroner per måned, og påvirkes ikke av hvor mange komponenter man legger til.

Med kompromissløs tilnærming til sikkerhet, smakfullt design og enkel montering, har Homely gjort boligalarm med brannvarsling så trygt og enkelt som det bør være.

BRANNFARLIG: Tørre naturmaterialer tar fort fyr og brenner godt. Ikke sett juledekorasjonene for nær levende lys.

De fleste brannene starter slik

Ifølge Sikker Hverdag har nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger til boliger de siste årene, vært til branner og branntilløp på komfyren. Tørrkoking er den vanligste årsaken.

Omtrent hver fjerde brann starter med åpen ild, på grunn av levende lys og ekstra fyring i peisen. Levende lys og brennbare materialer kan være en farlig kombinasjon, spesielt i forbindelse med juledekorasjoner.

Mange branner oppstår også i elektriske apparater. Om det utenkelige skulle oppstå, for eksempel med ulmebrann fra en mobillader på nattbordet, er det ekstra betryggende å vite at en profesjonell alarmstasjon passer på, uansett om du er hjemme eller borte.

– Sørg for at du ikke blir del av denne statistikken ved å sikre deg med røykvarslere tilkoblet en døgnbemannet alarmstasjon, sier Andrea Thorsnes.

Trygg med full oversikt

Homely tilbyr markedets billigste boligalarm, like sikkert og trygt som produktet dagens ledende aktører i markedet tilbyr. Deres optiske røykvarslere er trådløse, batteridrevet og seriekoblet. Hvis for eksempel røykvarsleren går på kjøkkenet, vil de gå av i hele huset og alarmstasjonen blir varslet.

Er du hjemme signaliserer røykvarsleren om røykutvikling med den innebygde sirenen. Er du på farten, vil du raskt bli varslet via appen, samtidig som alarmstasjonen vil ta kontakt med deg. Ved behov blir vekter sendt ut og aktuell nødetat kontaktet.

Alle Homelys produkter kan enkelt styres ved hjelp av den praktiske appen, man får for eksempel full oversikt over hvor mye batteri som er igjen i røykvarslerne.

ENKLE Å MONTERE: – Røykvarslerne monterer du enkelt selv i alle etasjer og soverom, forteller Andreas Thorsnes.

Slik sikrer du boligen mot brann

Sikring mot brann er i utgangspunktet svært enkelt. Homelys løsning er et gjør-det-selv-konsept, slik at du slipper montører og dermed også sparer penger.

Her er 4 gode råd fra fagansvarlig Andrea:

Start med å telle antall etasjer og soverom i boligen din. Det er påbudt å ha en røykvarsler i hver etasje. I tillegg bør du ha en røykvarsler på hvert soverom, både hos voksne og barn. Det er smart å montere optiske røykvarslere i alle oppholdsrom og i tekniske rom. En brannpakke fra Homely inneholder tre optiske røykvarslere, en smart sirene som sørger for godt signal og ekstra lydvarsling, samt en hjemmesentral som sørger for at røykvarslerne snakker sammen og har direkte forbindelse til alarmstasjonen. Det er enkelt å legge til flere røykvarslere ved behov.

SLIK BØR RØYKVARSLEREN MONTERES: Den bør monteres minst 50 centimeter ut fra veggen.

Sørg for riktig montering

Homelys moderne optiske røykvarslere har lekkert dansk design og er små i størrelsen sammenlignet med de tradisjonelle røykvarslerne. Dermed passer de godt inn i de fleste hjemmemiljøene. Med noen enkle huskeregler sørger du for riktig montering.

Røykvarslere settes ofte for nærme vegger. Er den inntil en vegg eller i et hjørne må hele rommet dekkes med røyk før alarmen går, og da mister man mye verdifull tid

– Som regel skal røykvarslerne henges på høyeste punkt når taket er flatt, og minst 50 centimeter ut fra veggen. Har du skråtak bør du montere røykvarsleren cirka én meter ned fra mønet, forteller Andrea.

BJELKER I TAKET: Røykvarsleren skal ikke plasseres nærmere enn bjelkens høyde. Det kan ofte være en fordel å plassere røykvarsleren på bjelken slik.

Fordelene ved å ha Homely brannalarmen

Det er flere fordeler ved å ha brann- og innbruddsalarm fra Homely som er tilkoblet en døgnbemannet, FG-godkjent alarmstasjon:

✓ Evt. brann kan oppdages med en gang, uavhengig av om noen er hjemme.

✓ Alarmstasjonen passer alltid på, døgnet rundt, hele året.

✓ Alarmstasjonen varsler brannvesenet, vekter og nødetater ved behov.

✓ Du blir umiddelbart varslet på telefon.

✓ Rabatt på hus- og innboforsikring hos de fleste forsikringsselskap.

– Har du brannalarm fra Homely, kan du enkelt utvide med både vannlekkasje og innbruddsalarm, helt uten endringer i månedsprisen, sier Andrea Thorsnes, fagansvarlig i Homely.