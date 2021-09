Lever det gode liv på landet - under én time fra Oslo

Alexander og Rita flyttet fra en trang byleilighet til en naturperle ved Mjøsa – bare en kort togtur fra jobben i Oslo.

Etter å ha bodd flere år i Oslo valgte Rita og Alexander for seks år siden å bygge hus på Tangen, et tettsted sør i Stange kommune, ved porten til Innlandet.

Sammen med barna på tre og fem år nyter de nærheten til Mjøsa og skogen, og når de vil utforske storbyens kvaliteter, er Oslo bare en kort togtur unna. Begge har beholdt jobbene sine i hovedstaden, men hjemme ønsker de å ha en mindre stressende tilværelse enn det byen ga dem.

– Aller viktigst for oss er det å ha nok tid i hverdagen. Og det har vi her, forteller Alexander.

Facts Tangen i Stange kommune Stange kommune ligger trygt plassert midt på Hedmarken, sør for Hamar.

Dette er kanskje Hedmarkens «grønneste» kommune og området er et eldorado for natur- og friluftsinteresserte.

Tangen har jernbanestopp, og utbygging av dobbeltspor mellom Hamar og Oslo vil gjøre området ekstra attraktivt i tiden fremover.

Kommunen satser på utvikling av bomiljøer for at mange skal kunne bo i nærheten av toget.

Lett å ta klimavennlig valg

Nærheten til jernbanen gjør det mulig å ha en mer klimavennlig hverdag. I dag tar togreisen inn til Oslo under en time. Tiden på toget benytter ekteparet til både arbeid og avslapping.

– Vi bruker ikke mer tid enn våre kolleger i Asker, og har mye bedre plass også på reisen, understreker Alexander.

Arbeidet med dobbeltsporet jernbane forbi Tangen er planlagt å være ferdigstilt i 2027. Når dobbeltsporet står ferdig vil reisetiden fra Tangen, både nordover til Hamar og sørover mot Oslo, bli betydelig redusert.

– Det planlagte dobbeltsporet var sentralt for oss da vi valgte å investere i en fin tomt og hus på Tangen. At jeg nå kan sitte hjemme og se at traseen blir hogget og at byggingen er i gang er utrolig spennende, sier Alexander.

ELSKER NATUREN: Familien har aldri angret på at de byttet ut en trang leilighet og folkemasser med mer plass og nærhet til naturen.

Positiv til utviklingen på Tangen

Stange kommune har valgt å investere i infrastrukturen sin – både barnehagen og samfunnshuset er utbedret, og kommunen har sørget for at møteplasser er tiltalende for besøkende.

– Jeg er trygg på at huset vårt på Tangen er en sikker investering. Jeg gleder meg over at kommunen også satser. For det må legges til rette for at utvikling skal skje. Og nå skjer det, sier Alexander ivrig.

TID TIL NÆRHET: På Tangen ligger alt til rette for gode, stressfrie dager.

Puls og hvilepuls

Rita vokste opp i Litauens nest største by Kaunas. Hun har alltid likt byens puls. Men da hun flyttet til Tangen, kjentes det likevel som å komme hjem:

– Jeg var sikker på at jeg ville savne alt byen kunne tilby, men jeg har aldri angret på at vi byttet ut en trang leilighet og folkemasser med mer plass og nærhet til naturen.

– Alexander spør meg av og til om vi skal flytte. Jeg vil ikke. Det er her jeg har hjemmet mitt, her jeg er fri og her føler jeg meg trygg, avslutter Rita.

Aktiv fritid med mange tilbud

Alexander og Rita er begge glade i friluftsliv og bruker nærområdene mye. Tangens natur byr på nærhet til badestrand, sykkelveier og skogsturer.

– Vi liker å være ute. Her kan vi gå ned til Mjøsa for å bade, vi kan steke vafler i hagen, plukke sopp og bær, og ta med oss hunden på tur i skogen. Når skisesongen kommer, så er skiløypene rett utenfor døra, sier Rita.

Lokalmiljøet på Tangen har gode muligheter for en aktiv fritid. I nærområdet finnes det idrettsskole med orientering, ski, fotball og svømming.

Tangens rike kulturliv gir barn og voksne muligheter for opplevelser og deltakelse innenfor blant annet kor, korps og teater.

– Ved å bo her gir vi også barna våre en trygg oppvekst og rom for frihet. Vi følte oss velkomne fra første dag, og har fått mange venner, tilføyer Alexander.

