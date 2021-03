Les hele

Belegningsstein fra Askøy ga eneboligen på Hop et helt nytt uterom

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Fra tresko til betong

Nordmenn flest bruker mer og mer tid i egen hage, og produkter av betong er førstevalget for stadig flere. Dette er svært merkbart for NOBI Norsk Betongindustri AS som produserer kvalitetsprodukter av betong på fabrikken sin på Herdla på Askøy.

– Det er veldig hyggelig at stadig flere oppdager oss, og vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter, sier daglig leder Espen Mikalsen.