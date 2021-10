Les hele

– Denne forestillingen skal få deg til å humre og le

I teaterstykket KUNST tematiseres både statusjag, fasadespill og ikke minst kunsten selv. Men mest av alt er det en komisk fremstilling om hvor mye sannhet et vennskap tåler.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Jeg har alltid hatt beina godt plantet i humor og revy! Og denne forestillingen skal også få deg til å humre og le, forteller regissør Arvid Ones, som tidligere har jobbet med både «Kvinner på Randen» og «Ylvis».

Nå er han regi-aktuell igjen med forestillingen «KUNST» på Teater Ibsen – et humoristisk teaterstykke om hvordan moderne kunstsnobberi kan utfordre samholdet i et trekløver av en kompisgjeng.

Forestillingen har premiere på Teater Ibsen på Klosterøya 21. oktober.

Er dette kunst?

«Serge har kjøpt et maleri. Det er veldig dyrt og moderne. Så moderne at det ser mest ut som et hvitt lerret. Serge er overbevist om at dette er kunst. Bestekompisen Marc mener han er blitt lurt opp i stry, akkurat som keiseren med sine ikke-eksisterende nye klær. Sistemann i kompistrioen, Yvan, vet ikke helt hva han mener.»

Slik beskriver både Teater Ibsen og Arvid Ones handlingen i «KUNST», som ifølge regissøren selv skal passe for alle som liker en god dose komedie.

– Man trenger overhodet ikke være kunstinteressert for å like dette. Målgruppen er folk som liker komedie! Jeg håper denne forestillingen treffer bredt – med sin letthet og munterhet. Samtidig er det viktig å påpeke at vi skal ta vare på dybden og tematikken i Yasmina Rezas fantastiske stykke: For hva er egentlig billedkunst? undrer den erfarne regissøren.

Fakta: «KUNST»

Medvirkende:

Av: Yasmina Reza

Regi: Arvid Ones

Skuespillere: Hadle Reisæter, Peder Lauvås, Iver Bjurgren

Scenografi: Christine Lohre

Lys: Anders Busch

Premiere: 21. oktober – Spilles frem til 1. november.

Moderne kunstdebatt – tatt på kornet

Les hele

«KUNST» er et teaterstykke om kunst, statusjag og fasadespill. Men mest av alt handler forestillingen om hvor mye et vennskap virkelig tåler – en tematikk som skuespiller Hadle Reisæter beskriver som tidløs.

Samtidig mener han forestillingen virkelig tar den moderne kunstdebatten på kornet.

– Dette er en tematikk som føyer seg galant inn i de siste års debatter – satt i gang av blant andre Sløseriombudsmannen. Når er det kunstnere driver med noe genialt og nyskapende? Og når er det verdiløs bullshit? Den moderne kunsten føyer seg inn i en tradisjon der konteksten er alt og verket er ingenting. Og nettopp det blir diskutert i forestillingen, sier Reisæter.

Trykk i bildekarusselen under for å få et innblikk av scenografien:

forrige













neste 1 av 6 1

2

3

4

5

6

– En komedie på blodig alvor

Les hele

Bo Anders Sundstedt, teatersjef på Ibsen Teater, beskriver «KUNST» som en moderne klassiker som har begeistret både publikum og kritikere over hele verden, siden urpremieren i 1994.

Nå ser han frem til å presentere Teater Ibsens versjon.

– Hva skal vi med kunsten? Hvem skal betale for den, og hvem har glede av den? Lar vi oss lure?

– Det er lett å kjenne seg igjen i møtet med de tre vennene, for hvem har ikke sittet en sen kveld og diskutert nettopp dette: Hva er kunst? Kunst provoserer, gleder, og skaper grobunn for vennskap og uvennskap. «KUNST» er en komedie – på blodig alvor, sier Sundstedt avslutningsvis.

Trykk her for å se ledige billetter til «KUNST»