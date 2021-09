Trefelling: Utfører alt av trefelling i Bergen og omegn og har erfaring med felling av vanskelige trær ved hjelp av klatreteknikker og/eller ved bruk av lift.

Beskjæring: Utfører alt av beskjæring av planter, busker og trær. Jevnlig beskjæring sørger for at plantene trives og holder seg sunnere og friskere ved at alt det døde og syke fjernes.

Stubbefresing: En enkel og skånsom måte og fjerne stubber og røtter på.

Planting og flytting av trær: Hjelper deg med å skape et vakkert grøntområde. Har du behov for å flytte et tre eller trenger ny beplantning vil Akasias arborister hjelpe deg å finne fram til beste løsning.

Tilstandsvurdering: Er treet er sykt eller har en sopp infeksjon? Er du usikker på om treet utgjør en fare? Kontakt Akasia trepleie for en tilstandsvurdering utført av fagfolk.