En fantastisk følelse å fly!

Veien til pilotdrømmen er kortere enn du tror, mener studentene Marielle Hellem (21) og Jacob Høyem (23).

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Torp: Lokalene til Pilot Flight Academy har direkte adgang til rullebanen hvor skoleflyene står. Ute på rullebanen står Marielle og Jacob under skyfri himmel og gjennomfører sikkerhetsprosedyrene på det tomotors DA42-småflyet vi skal fly med om litt.

Jacob skal trene på simulerte motorstopp i forskjellige faser av flyvningen. Med andre ord: det som kan tenkes å kunne gå galt i luften. Dette er scenarier utdanningen gjør studentene sine helt trygge på.

GRUNDIG FLYSJEKK: DA42-småflyet er snart klart til avgang. Les hele

Facts Dette er Pilot Flight Academy En privat skole og en av Europas største og mest moderne flyskoler.

Holder til på Torp Sandefjord lufthavn og Notodden flyplass.

Skolen har et stort internasjonalt miljø med 350 studenter.

Totalt består studiet av 763 timer i klasserom, og cirka 231 timer i fly. En del av flytiden er i simulator.

Du være mellom 18 og 33 år ved studiestart for å kunne studere til å bli pilot.

Undervisningen foregår på engelsk, og skolen har store og moderne fasiliteter.

Skolen har toppmoderne fly og simulatorer, engasjerte og dyktige instruktører.

Pilotutdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning, noe som innebærer at langt flere får muligheten til å gjennomføre det relativt kostbare studiet.

Drømmen ble virkelig

De vokste opp på hver sin kant av landet, men begge har drømt om å bli pilot helt siden de var barn. For Marielle var det morens reiseglede som trigget henne, mens Jacob ble inspirert av et uforglemmelig besøk i et rutefly sammen med onkelen som jobbet i SAS.

Nå er de begge snart ferdig med den toårige flyverutdannelsen ved Pilot Flight Academy – en utdanning som har gitt dem mersmak på pilot yrket.

Marielle har bare én simulator øvelse igjen før hun kan smykke seg med fire striper på uniformen sin – det prestisjefulle beviset på at hun er ferdigutdannet pilot.

MOTIVERT: – Jeg hadde ingen flyerfaring før jeg begynte på utdanningen Med målrettet innsats gikk helt fint å gjennomføre både teorien og flyvningen, forteller Marielle Hellem. Les hele

Unødvendig forventningspress

Før hun begynte på Pilot Flight Academy var Sandnes-kvinnen slett ikke sikker på at hun ville klare utdanningen. Marielle måtte tenke litt annerledes enn hun var vant til.

– Mange unge jenter tenker sikkert fortsatt slik som jeg gjorde, at pilot yrket ikke er en reell mulighet. Når jenter prater om karrieren er jo tema ofte rettet mot omsorgsyrker.

Frykten for å ikke bestå opptaksprøven til skolen var også et hinder hun måtte komme over. Gode venner og moren ga henne motivasjon.

– Jeg jobbet målrettet med fagkunnskapen i matematikk og fysikk før jeg søkte om opptak Så lenge du er motivert og virkelig har lyst, kan du klare hva som helst!

NYBAKT PILOT: En drøm har gått i oppfyllelse for Marielle Hellem. Les hele

Slik er opptakskravene

Det er en myte at du må ha seksere i alle fag på videregående for å bli flyger, bekrefter daglig leder Frode Granlund i Pilot Flight Academy.

– For å kunne bli pilot i et flyselskap så er det krav til generell studiekompetanse og normalt god helse, men du kan for eksempel godt bruke briller så lenge synet er innenfor +6 til -6. Vi har en øvre aldersgrense på 33 år for å starte på utdanningen.

Etter at pilotutdanningen ble godkjent av Statens Lånekasse for utdanning har også langt flere fått muligheten.

FORNØYDE STUDENTER: Jacob Høyem og Marielle Hellem ser frem til yrkeskarrieren. Les hele

Et adrenalinkick å fly

Studentene ved Pilot Flight Academy leser teori det første året og gjennomfører totalt 14 teoretiske eksamener før de trener i simulatorer og flyr med skoleflyene. Marielle smiler når hun tenker på den første gangen hun satt bak spakene, klar til å navigere flyet.

– Jeg hadde aldri fløyet et småfly før, og var veldig nervøs. Det å være i førersetet var et skikkelig bra adrenalinkick!

Etter et år med lockdown på grunn av pandemien kunne hun og 14 medstudenter i januar i år endelig sette kursen mot Texas for å trene i et stort flymiljø i tre måneder. Oppholdet er en viktig del av utdanningen ved Pilot Flight Academy .

– Det var utrolig spennende og lærerikt! Vi fløy ut fra Denton, som ligger et kvarter utenfor Dallas. Det ble mye flytid i et veldig trafikkert flyrom. Oppholdet i Texas ga meg gode minner og venner for livet.

KLAR FOR TAKE-OFF: Piloten må kunne alle sikkerhets prosedyrer utenat. Les hele

«Right foot dead, right engine dead»

Ute på rullebanen på Torp er DA42-flymaskinen klart til avgang. Flyinstruktør Henrik Liland sitter til høyre for Jacob, som skal styre flyet. Flyspråket er engelsk. Etter at sikkerhetsprosedyrene er gjennomført, løftes hjulene fra bakken og flyet setter kursen opp mot marsjhøyden.

– Det er litt bumpy i dag, men det vil nok roe seg noe når vi kommer litt høyere opp, forteller Jacob.

Sandefjord ligger badet i sol 5000 fot under flyet, og havet glitrer. Det er lett å forstå hvorfor så mange piloter setter pris på frihets- og mestringsfølelsen som de opplever i cockpiten.

forrige



fullskjerm neste 2 av 3

Målet i dag er å trene på One Engine Inoperative Procedures – som går ut på å vite hva man skal gjøre hvis en av motorene får trøbbel under flyvningen. Hodet må holdes kaldt i slik situasjon. Jacob bruker sjekklister til å verifisere at det han gjør faktisk stemmer før han skrur av den aktuelle motoren.

– Right foot dead, right engine dead, verified with engine instruments and power level, sier han.

Elevene trener også på Stall – en situasjon hvor flyet mister såpass mye fart at det vil miste løftet sitt etter hvert. Da må piloten ta nesen på flyet ned, og samtidig gi full maskinstyrke for å sørge for at flyet får det løftet det trenger for å fly sikkert.

Vi flyr både på tvers og med flynesen vendt nedover. Det kjennes likevel ikke skummelt ut for en utrent reporter. For pilotene er dette ren rutine. En time senere er vi på bakken igjen, en spennende flyopplevelse rikere.

– Alt i alt så synes jeg turen gikk veldig fint! Vi fikk trent på det vi skulle og fikk gjennomført de øvelsene vi ble enige om på forhånd. Fine værforhold gjorde dette til en veldig fin flyur, litt vindfull riktignok, sier Jacob Høyem.

ET VOKSENDE MARKED FOR PILOTER: Gründer og daglig leder Frode Granlund vil gjerne satse på flere pilot studenter. Les hele

– Attraktive på arbeidsmarkedet

Når Jacob er ferdig utdannet pilot om et drøyt halvt år, håper han på en jobb som kan føre til mellomdistanse-flyvning på sikt.

Dette er et ønske som er godt innenfor rekkevidde, spår Frode Granlund.