Ekkachai Sukkasem, medarbeider på Panda Panda, serverer takeaway til en av mange fornøyde kunder. Les hele

Eksplosiv økning for takeaway i Kvadraturen

Koronapandemien har påvirket nordmenns takeaway-vaner. Kristiansand er en av byene i Norge med mest økning – Noe som merkes på Food Asylum Takeaway, Panda Panda og Curry Curry.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Jeg tror pandemien har bidratt til at flere i Kristiansand har fått øynene opp for takeaway – at du kan få en fullverdig restaurantmiddag levert hjem, sier Heidi Sørvig, leder i Kvadraturforeningen.

På landsbasis melder tall fra takeawaytjenesten Just Eat, som opplevede 30 prosent økning i fjor, at koronapandemien har påvirket nordmenns spisevaner:

Før hentet vi takeaway for å kose oss litt ekstra i helgen, men nå bestiller vi også lunsj og middag som takeaway på ukedager for å få tiden til å strekke til.

Ifølge årsrapporten til Foodora for korona-året 2020, var det bare i Oslo at Foodoras tjenester ble mer brukt enn i Kristiansand.

Og alt tyder på at takeaway vil bli enda mer populært i Kristiansand fremover.

Japansk håndverk

Daglig leder på Food Asylum Takeaway, Khanh le Cong. Les hele

Et av spisestedene i Kristiansand som har merket denne økningen er populære Food Asylum Take Away i Dronningens gate, som har doblet takeaway-omsetningen etter våren 2020.

Det er kjøkkensjef Merhawi Zemui og resten av kokketeamet som sørger for at klassisk japansk håndverk kombineres med moderne smaker i sushi-rettene som blir servert til de sultne kundene.

Daglig leder på Food Asylum Takeaway, Khanh le Cong, viser frem den populære spicy tempura-boksen. PMSør Brandstudio Kjøkkensjef Merhawi Zemui legger kronen på verket på Palmesus hotroll. PMSør Brandstudio

Spicy tempura-box klar for å hentes av takeaway-kunde. Les hele

Food Asylum tilbyr alt fra store selskapspakker til mindre bokser med sushi. Når det kommer til de mest populære rettene på menyen, trekker daglig leder Khanh le Cong frem spicy tempura box – som inneholder de populære bitene Palmesus hotroll og shrimp tempura roll.

Cong tror den stigende etterspørselen for takeaway i Kristiansand vil fortsette utover høsten, ettersom han selv merker et økt kundetrykk.

En grønn oase

Panda Panda ligger midt i hjertet av Torvet i Kristiansand. Les hele

«En mango chicken-salat og en strawberry passion-smoothie er klar!»

På Torvet i Kristiansand ligger et av byens mest populære, grønne spisesteder – som også har dobbelt så mange takeaway-bestillinger i dag sammenlignet med starten av 2020.

Agnieszka Rój, daglig leder på PandaPanda. Les hele

Hos kafeen Panda Panda - som blir til vinbar på kveldstid - finner du salater, ulike sandwich-retter, wraps, smoothie bowls, smoothies og ikke minst «hipster filter bre»-kaffe. I tillegg er det en rekke veganske alternativer på den spennende menyen.

Med andre ord sunn og grønn mat som er perfekt å ta med i farten eller bestille hjem, ifølge daglig leder Agnieszka Rój.

Smoothies og kaffe er svært populær takeaway-drikke hos Panda Panda. PMSør Brandstudio Salat med mango og kylling er en populær takeaway-rett hos Panda Panda. PMSør Brandstudio

Medarbeider Ekkachai Sukkasem på Panda Panda. Les hele

Det beste fra to verdener

Mladen Mijailovic, daglig leder på Curry Curry i Kristian IVs gate. Les hele

«En tikka masala og en cashew stir-fry er klar!»

Det eneste spisestedet i Kristiansand som tilbyr både autentiske indiske og thailandsk retter er Curry Curry, som åpnet dørene i Kristian IVs gate i mai.

Det relativt nyåpnede stedet styres av daglig leder Mladen Mijailovic, som forteller at Curry Curry primært er en ren takeaway-satsing hvor 80 prosent av bestillingene er fra takeaway-kunder.

Curry Curry har siden åpningen blitt et populært tilbud i Kvadraturen, takket være retter som butter chicken, tikka masala, chicken satay, red curry og yellow massaman curry – for å nevne noen.

Med andre ord er Curry Curry et av de mange spisestedene i Kvadraturen som bidrar til den økende etterspørselen for takeaway-tilbud i Kristiansand.

Curry Curry ligger i Kristian IVs gate. PMSør Brandstudio Mladen Mijailovic, daglig leder på Curry Curry, lager cashew stir-fry til takeaway-kunde. PMSør Brandstudio

Elliot Kingdom, trainee-chef på Curry Curry, betjener en av mange takeaway-kunder. PMSør Brandstudio Mladen Mijailovic, daglig leder på Curry Curry, legger den populære retten cashew stir-fry i takeaway-boksen PMSør Brandstudio