Du kan spare penger på å vrake bilen din nå

Ved å vrake den gamle bilen din til fordel for et mer moderne kjøretøy kan du spare mye penger. Bonusen er at du bidrar til klimadugnaden og kan kjøre rundt i en tryggere bil.

– Nyere biler er betydelig bedre for klima og miljø enn gamle. Utviklingen av motorer de siste tiårene har gått i en rasende fart. Innovasjonen og motorutviklingen har handlet om å få bedre utnyttelse av drivstoffet, og ikke minst – det har handlet om utslipp, forteller Erik Andresen, direktør i Autoretur AS.

En moderne forbrenningsmotor slipper ut mye mindre CO2 og NOx enn eldre motorer fordi forbruket er lavere, sier han.

Det gjenspeiles i utslippstallene. Selv om det er flere biler på norske veier har nemlig ikke utslippene fra motorkjøretøy økt.

Med andre ord: Bytter du ut den gamle bilen med en nyere bil, er du med på klimadugnaden.

Denne videoen viser hvordan den gamle bilen din havner i bygninger:

Hvordan spare penger?

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) beregnet nylig totalkostnadene med bilhold. I en artikkel i VG har OVF gjort et dypdykk. Alle typer drivlinjer og prisklasser er med i undersøkelsen. Bensinbiler, dieselbiler, hybridbiler og elbiler, i forskjellig prisklasser.

I totalregnskapet konkluderer OVF i VG-artikkelen at elbiler kan gi en besparelse på 11. 000 til 30 000 kroner per år, sammenlignet med bensin-, diesel-, og kanskje litt overraskende, hybridbiler.

– Kjøper du eksempelvis en elbil til 424 000 kroner, vil du over fem år ha spart 67. 000 kroner sammenlignet med om du hadde kjøpt en ladbar hybrid. Enda mer sammenlignet med diesel- eller bensinbil, sier Jan Petter Røssevold i OVF til VG.

Facts Dette er Autoretur Autoretur er non-profit-organisasjon som håndterer innsamlingen og gjenvinningen av vrakbiler i Norge på vegne av bilimportørene. I EU-området er det pålagt bilprodusentene å ta seg av bilen i hele dens levetid. Dette reguleres gjennom det såkalte ELV-direktivet (det felleseuropeiske direktivet om ansvaret for kjøretøy gjennom hele dets levetid). Les mer om Autoretur her

BLIR TIL NYE PRODUKTER: Felger, bilskilt og panser forvandles til nye bil- og sykkeldeler, møbler og vaskemaskiner.

«Hele» bilen blir til noe nytt

Når du leverer bilen din til en av biloppsamlerne i Autoreturs landsdekkende nettverk, blir den gjenvunnet etter kravene som EU og norske myndigheter setter. Kravene er strenge, forklarer Autoretur-direktør Erik Andresen:

Minst 85 prosent av bilens materialer skal gjenvinnes og den totale gjenvinningsgraden skal være over 95 prosent.

Vrakbilen går først gjennom en prosess for å fjerne farlig avfall og alle farlige væsker, også kalt miljøsanering. Bremsevæsker, oljer, drivstoff, kjølevæske og mer tas vare på, og brukes gjerne om igjen om mulig.

HØY GJENVINNINGSGRAD: - Den totale gjenvinningsgraden på vrakbiler skal være over 95 prosent, sier Erik Andresen, direktør i Autoretur.

Kvernes og selges

Vrakbilen sendes deretter til et såkalt fragmenteringsverk.

– Der kvernes bilen, og de ulike metallene og materialene sorteres. Disse materialene selges som ny råvare, sier Andresen.

VIKTIG: - Gjenvunnet stål er viktig for produksjonen vår, sier Susanne M. Naevermo-Sand i Celsa Nordic.

I 2020 var gjenvinningsgraden for norske vrakbiler hele 97,6 prosent og materialgjenvinningsgraden 87,8 prosent.

Det vil si at nesten alt av materialer i vrakbilene ble gjenvunnet i 2020.

En av selskapene som nyter godt av gjenvunnet stål fra vrakbiler er Celsa Nordic, den største armeringsstålprodusentene i Norden. Selskapet lager blant annet betongarmering til bygg- og anleggsindustrien.

– Vi er avhengig av det gjenvunne stålet fra vrakbilene. De er en viktig del av råmaterialestrømmen til vårt stålverk i Mo i Rana, sier Susanne M. Naevermo-Sand i Celsa Nordic.

Sikkerheten er bedre i nye biler

TRYGGERE: Nye biler sikrere enn gamle.

I tillegg til innovasjonen på motorer og elektriske drivlinjer, har sikkerhet stått i høysete for bilprodusentene i mange år.

– Nye biler er proppfulle av sikkerhetssystemer. Foruten antiskrens og ABS-bremser som i dag er standard i de aller fleste biler, er nye biler fylt med airbager, ryggekameraer, avstandssensorer, kjørepiloter, førerassistenter og mye annet, sier Erik Andresen.

Hvorfor skal du vrake bilen din nå?

Norge er avhengig av materialene fra vrakbilene. Materialene gjenvinnes og brukes til en rekke produkter, for eksempel: Betongarmering (bruer, bygninger), lyktestolper, kumlokk, stekepanner, handlevogner, sykkelstativ og nye bildeler.

– Vraking av biler er en kompleks og stor industri i Norge, med mange aktører som er avhengig av råvarene som produseres fra vrakede biler, sier Autoretur-direktøren.

Så til spørsmålet, hvorfor vrake bilen nå? Svaret er enkelt, mener Erik Andresen: Du sparer penger, du sparer miljøet og du får en tryggere bil.