Slik kvitter du deg med dyr gjeld og får kontroll på egen økonomi (Test)

Å betale ned dyr gjeld kan for mange være den beste formen for sparing. Med denne appen blir nedbetalingen enda enklere.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

I en tid med hjemmekontor og mye dødtid er det mange som ønsker å benytte anledningen til å rydde opp i egen økonomi. Ryddejobben starter for de aller fleste med å ta fatt på den dyreste gjelden sin, og for å få til nettopp dette er det én ting som er viktigere enn noe annet: oversikt.

Oversikt kan nemlig være nøkkelen til raskere nedbetaling av gjeld, skal vi tro Stina Söderqvist. Hun har doktorgrad i kognitiv nevrovitenskap og jobber som forsker i Dreams. I samarbeid med Storebrand Bank har selskapet som mål å få folk til å se på nedbetaling av gjeld som noe som er morsomt og givende – ikke skremmende og skambelagt.

Les mer og søk om refinansiering av forbrukslån hos Storebrand Bank her.

Influencer: Det er deilig å være åpen om egen økonomi

– Jeg har blitt så hektet på å ha kontroll at jeg har nådd grensen for antall kontoer jeg har lov til å opprette i banken.

Det sier Else Mari Lind Langerak, bedre kjent som @berikelse på Instagram. Der får tusenvis av følgere daglige tips til sparing, nedbetaling av gjeld og hvordan man skal få oversikt over egen økonomi. Her får følgerne et innblikk i Elses privatøkonomi.

Dette er Dreams - En app som hjelper deg med sparing og nedbetaling av gjeld. Appen har blitt lastet ned av 275.000 nordmenn. Brukerne som sparer med Dreams klarer i snitt å sette av 1250,- ekstra i måneden. Appen er designet for å gi økt oversikt og følelse av kontroll over egen økonomi. Når du har blitt gjeldfri hjelper Dreams deg med å spare til drømmene dine – slik at du ikke havner i gjeld igjen.

Les mer om Dreams gjeldfri, og søk om refinansiering av forbrukslån her.

Skremmende statistikk

Nordmenn har mye gjeld. For mye. Totalt har nordmenn 170 milliarder kroner i usikret gjeld. Selv om vi har så mye liker vi dårlig å snakke om gjelden vår. Det ønsker Else å gjøre noe med.



– Det er jo ingen som snakker med naboen sin om gjelden sin. Jeg tror vi blir fristet til å kjøpe de samme tingene som vennene våre, men at vi kanskje ikke hadde kjøpt dem om vi visste at de var lånefinansiert, sier hun.



Og Else har et poeng. Veldig mange nordmenn finansierer kjøp med dyre lån hver eneste dag. Tall fra Gjeldsregisteret AS viser at mer enn hver fjerde nordmann hadde utestående forbruksgjeld i september 2019. Ifølge Norges Bank lå renten på en fjerdedel av lånene på over 20 prosent.



– Man blir jo litt skremt når man leser sånn statistikk. Men jeg tror store deler av gjelden kunne blitt mye enklere håndtert om folk bare fikk oversikt over hva de skyldte og hvordan de enklest mulig kan betale tilbake. Den frykten og skammen som forbindes med gjeld, bør erstattes med den gleden og lettelsen man føler på når man endelig får kontroll, sier Else engasjert.

Blir gjeldfri med Norge som publikum

Hun har tatt i bruk Dreams, og sier appen har gitt overraskende gode resultater.

– Appen gjør det så sykt lett å spare! Hele tiden blir jeg motivert til å dytte småbeløp mot gjelden min, og beløpet jeg har betalt øker mye fortere enn jeg hadde sett for meg. Jeg kan ikke få anbefalt appen nok, sier hun.

Etter å ha fått stålkontroll på egen økonomi tar hun nå sikte på å bli gjeldfri. Med boliglån, et studielån som stadig øker og privat gjeld til sin tidligere samboer, er hun åpen om at prosessen blir lang og krevende. Men følgerne skal få være med på hele reisen.

– Jeg skammer meg ikke over hvor mye jeg har i gjeld, og jeg skammer meg ikke over hvor lang tid jeg bruker på å betale den ned. Jeg drømmer om å eie boligen min selv, og jeg drømmer om å selv kunne bruke alle pengene jeg tjener i stedet for å måtte gi dem til banken hele tiden. Den drømmen skal jeg realisere, og jeg skal være åpen om hele prosessen, sier hun.

