Idyllisk og usjenert, to ord som beskriver eiendommen i Åstveitveien 62 godt. Her kan du trekke deg tilbake på den romslige terrassen og nyte panoramautsikten over Eidsvågen.

Utsikten ligger som et maleri rundt den moderne eneboligen. Derfor er det ikke tilfeldig at det er en 170 kvm stor terrasse rundt store deler av huset. Her finner du utekjøkken, jacuzzi og stor plass til flere møbelgrupper.

– Kjenner du hvor varmt det er her? spør eiendomsmegler og partner i PrivatMegleren, Stine Larsen.

Selv om nordavinden blåser på denne solskinnsdagen så er det varmt og lunt. Eiendommen ligger slik til at den er fullstendig skjermet for nordavind og du kan nyte solen selv om det blåser fra nord.

Rom for hygge både sommer og vinter

ROMSLIG: Terrassen har god plass til å dele inn i flere soner.

Her kan du virkelig nyte sommerdagene. Den store terrassen er et eldorado for både store og små. Her kan barna leke fritt, samtidig som de voksne kan nyte den lekre uteplassen. Med et utekjøkken som er innredet med plassbygd Webergrill og vask, er alt lagt til rette for hygge og kos med familie og venner.

HYGGE: Uteområdet har et flott utekjøkken med plassbygd Webergrill og vask. HAGESTUE: Når kveldene blir kjøligere er det fint å trekke inn i hagestuen.

– Når temperaturene begynner å synke kan dere trekke inn i hagestuen som har direkte adkomst til terrassen, forteller Larsen.

Herfra er det kort vei til jacuzzien som er fin måte å nyte både sommer- og vinterstid. Der har du et flott skue over den magiske utsikten mot sjøen og Eidsvåg.

RO I SJELEN: Fra jacuzzien kan du nyte panoramautsikten over Eidsvågen.

Velkommen inn

Innsiden av boligen er like imponerende som uteområdet. Eneboligen fra 2013 har alt på ett plan og en gjennomtenkt planløsning. Fra entreen har du adkomst til alle de fire soverommene i boligen. Deriblant hovedsoverommet som er utstyrt med eget bad på 10,1 kvadratmeter og walk-in garderobe. I entreen finner du også gjestebadet.

– Begge badene har både dusj og toalett. I tillegg til dobbeldusj på hovedbadet finner du også et badekar. Det er kjekt for både store og små, sier megleren.

HOVEDBAD: På hovedbadet finner du både dobbeldusj og badekar.

Store vindusflater i stuen slipper inn mye naturlig lys og gjør at du kan nyte sjøutsikten til det fulle. Mellom stuen og kjøkkenet er det en lekker gasspeis som skaper en god atmosfære og varme på mørke høst- og vinterkvelder. Her er det bare å lene seg tilbake i sofaen og slappe av i en travel hverdag.

SONER: Stuen kan deles inn i flere soner og gasspeisen gir et fint skille mellom stuen og kjøkkenet. MODERNE: Kjøkkenet er fra kvalitetsleverandøren Epoq.

Rommet har en åpen stue- og kjøkkenløsning som gjør rommet sosialt og hyggelig. I tillegg har huset et stort og praktisk vaskerom.

– Vaskerommet har direkte adkomst fra utsiden, noe som kan være en fordel i ekte Bergensvær når både barn og voksne har våte og skitne klær og sko.

PRAKTISK OG ROMSLIG: Vaskerommet har godt med oppbevaring og god benkeplass.

Facts Åstveitveien 62, 5106 Øvre Ervik Boligtype: Enebolig Eieform: Eier (Selveier) Soverom: 4 Primærrom: 198 m² Bruksareal: 239 m² Bruttoareal: 263 m² Tomteareal: 898 m² (Eiet) Byggeår: 2013

En bolig for alle

Med livsløpsstandard på boligen er dette et hus som passer for de fleste. Her kan det bo både unge og eldre med forskjellige behov, og det er lagt til rette for rullestolbrukere.

– Siden alt er på ett plan så er det en fin bolig der du kan bo hele livet. Det er mulig å kjøre opp bilen på baksiden for å slippe å gå i trappene på fremsiden, samtidig er det lite vedlikehold på huset.

PRAKTISK: Den er god plass å parkere på eiendommen. Det er også mulig å kjøre opp på baksiden av huset.

– Mange eldre som bytter ut enebolig med leilighet savner gjerne plass til å invitere barn og barnebarn på besøk. Her får du ikke det problemet, legger megleren til og viser til den gode plassen.

Samtidig er boligen ypperlig for en barnefamilie. Her er det kort avstand til både skoler og barnehager, nærmeste barnehage og skole er Våganeset barnehage og Kalvatræet skole.

Sentralt og landlig

I bakkant av eiendommen grenser den til det 40 måls store parkanlegget eid av Rasmus Meyers Legat. Her finner du blant annet Jomfruhagen som er omtalt som perlen i det store området på Åstveit.

– Tidligere var dette anlegget privat, men er nå åpnet for alle som finner porten, forteller megleren.

REKREASJON: Det er kort vei til golfbanen og parkanlegget eid av Rasmus Meyers Legat.

I tillegg til det flotte området tidligere eid av Rasmus Meyer, finner du også golfbane og flere fine tur- og rekreasjonsmuligheter i nærheten.

Selv om eiendommen ligger tilbaketrukket og landlig til er det fortsatt kort vei til urbane strøk. Fra boligen er det få minutters gange til nærmeste busstopp som tar deg både til Åsane og Bergen sentrum.

– Her får du et ganske nytt hus med en usjenert og tilbaketrukket beliggenhet. Samtidig er det nydelig sjøutsikt og kort vei til sentrum. Det er veldig sjeldent, avslutter eiendomsmegleren.