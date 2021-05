Ingen eiendomsmeglere selger flere eiendommer i høy prisklasse enn PrivatMegleren. Faktisk står PrivatMegleren alene for rundt annenhvert boligsalg over tolv millioner kroner i Bergen i 2021.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Olav Fretland, eiendomsmegler i PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen, mener han har svaret på hvorfor PrivatMegleren er førstevalget for dem som selger boliger i øvre prissjikt.

– Desto dyrere en bolig er, jo høyere blir verdien av å gjennomføre boligsalget på riktig måte. Selv om høy pris er like viktig ved alle boligsalg, utgjør en salgspris på ti prosent opp eller ned på en bolig i øvre prissjikt en betydelig sum.

Som et eksempel nevner han en enebolig med fantastisk utsikt på Lyngberget 16 i Ytre Sandviken. Denne solgte han for 12,6 millioner i mai – 610.000 kroner over prisantydning.

Et eget boligmarked

Salg av boliger i øvre prissjikt handler derimot ikke bare om salg langt over prisantydning.

– I denne delen av markedet ønsker man å benytte meglere som har kunnskap og erfaring. Vi ser at det er lett å tråkke feil. Olav Fretland Eiendomsmegler MNEF

Selv om mange boliger går langt over prisantydning, finnes det også eksempler på boliger som blir liggende usolgt i denne delen av markedet.

– Det hender at vi blir kontaktet av selgere som ikke har fått solgt boligen hos andre meglere. Dessverre er det slik at disse boligene er så synlige at man ikke får en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.



Kjenner kjøperne

Selv om det stadig selges flere boliger til over ti millioner i Bergen, er ikke markedet større enn at meglerne ofte kjenner potensielle kjøpere godt.

KJENNER POTENSIELLE KJØPERE: Olav Fretland forteller at meglerene kjenner til flere potensielle kjøpere som er interessert i boliger i øvre prissjikt. Les hele

– Når vi får inn en ny bolig, vet vi gjerne på forhånd hvem som kan være interessert.

Desto høyere pris, jo viktigere blir nettopp det.

– I Bergen er det fortsatt slik at boliger opp til 20 millioner bør annonseres i det åpne markedet. Vi annonserer også boliger over denne prisklassen, men her er det ikke alltid like hensiktsmessig å starte jakten på en kjøper i det åpne markedet, forteller Fretland.

Han forklarer at antallet kjøpere fra 20 millioner og opp er lant mer begrenset.

– Både fra inn- og utland får vi henvendelser fra kjøpere ukentlig. De forteller hva de er på jakt etter og hvilke prisrammer de har.

Selges utenfor markedet

I flere år har PrivatMegleren hatt fokus på å være ledende på kostbare eiendommer, og det er liten tvil om at de har lyktes.

– Skal man være best i denne delen av markedet, er man avhengig av å ha en viss markedsandel. Ikke minst gjelder det fordi mange kjøpere og selgere opererer på utsiden av markedet.

Fretland forteller at det ikke er uvanlig at en bolig ligger for salg utenfor markedet i et til to år før den selges eller annonseres.

– Eiere av boliger i øvre prissjikt har gjerne et litt annet perspektiv enn boligselgere flest. På motsatt side er det også slik at den som skal kjøpe drømmeeiendommen kan være villig til å vente med å flytte inn, forklarer megleren og legger til:

– Diskresjon er også verdsatt i denne delen av markedet. Flere av de dyreste eiendommene vi har solgt i år vil kanskje aldri nå avisforsidene.