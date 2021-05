Les hele

Derfor kan kollagenpulver ha god effekt på huden din

Stadig flere får øynene opp for den norske hudpleiesuksessen The Solution. Kollagenpulveret er enkelt å bruke, og har dokumentert effekt på å redusere rynker, glatte ut hunden og minske cellulliter.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

The Solution har vært en av skjønnhetsbransjens store snakkiser de siste årene. Kollagenpulveret, nøytralt på smak og uten tilsetningsstoffer, kan mikses i valgfri mat eller drikke. En pose om dagen er nok, og flere solide studier viser kollagenspulverets effekt på kun kort tid. Her kan du lese mer om studiene.

Facts Slik bruker du The Solution: Bland det i kaffekoppen eller vannglasset på morgenen (nøytral smak)

Bland det i frokosten på morgen, feks i havregrøten eller lignende.

Avslutt dagen med en kollagenboost og drikk et glass før du pusser tenner.

Lag en smoothie med kollagenpulveret. Boost kroppen med næring innenfra. En pose/stickpack om dagen er nok.

Fire kvinner i alder 30–70 år om The Solution:

Michelle Ottendal Les hele

Michelle Ottendal (34): Effekten kom raskere enn ventet

Hvorfor begynte du med kollagen?

– I likhet med mange andre, solte jeg meg en del da jeg var yngre, noe som har satt sine tydelige spor på huden min. Jeg er selv kosmetolog, og er nok litt ekstra kritisk. Jeg undersøkte derfor produktet grundig og leste alle studiene som er gjort før jeg begynte med pulveret selv.

Hva er dine erfaringer med The Solution?

– Virkningen av kollagenpulveret kom raskere enn jeg hadde regnet med. Huden virker fastere og særlig føler jeg at linjene rundt øyepartiet er synlig redusert.

Katrine Kvalsund Les hele

Katrine Kvalsund (41): - Tror på å behandle huden innenfra

Hvorfor begynte du med kollagen?

– Jeg leste om kollagenpulveret på en moteblogg, og bestemte meg for å gi det en sjanse.

Hva er dine erfaringer med The Solution?

– Det tok i underkant av to måneder før jeg merket endringene, men da kunne jeg se at linjer i pannen, ved munnen og ved øyenbrynene ble mindre. Jeg har virkelig erfart at man bør behandle huden innenfra, for jeg føler at huden min er finere enn noen gang.

Heidi Lindblad Les hele

Heidi Lindblad (49): - Følte at ansiktshuden fikk tilbake spenst

Hvorfor begynte du med kollagen?

– For fire år siden la jeg om livsstilen og gikk betydelig ned i vekt. Men vekttapet gjorde også at ansiktshuden endret seg og rynkene ble mer fremtredende.

Hva er dine erfaringer med The Solution?

– Huden rundt øynene føltes mindre trett, linjene ble mykere, og jeg følte at ansiktshuden fikk tilbake spensten. Den siste hudskanningen, utført på Oslo Hudpleieklinikk i oktober, viste en reduksjonen i rynkedybde på 25 prosent.

Turid Kjedseth Hasle Les hele

Turid Kjeldseth Hasle (70): Lot skepsisen vike

Hvorfor begynte du med kollagen?

– Jeg har en del solskader etter mye sol uten solkrem da jeg var ung. Jeg er bioingeniør av yrke og derfor ekstra kritisk til om kollagen kan ha effekt. Samtidig har jeg lært gjennom livet at sannheter er til for å utfordres og meldte meg derfor da Oslo Skin Lab søkte etter nye testpersoner til The Solution.

Hva er dine erfaringer med The Solution?

– Etter 12 uker viste resultatene av en ny hudskanning reduksjon i rynker, økt spenst og 2 år yngre hud i forhold til oppstart 12 uker tidligere. Jeg tenker at det er verdt å prøve for de fleste, så får andre gjøre seg opp sin egen mening. Selv vil jeg i alle fall fortsette. Jeg er nysgjerrig på hvordan huden min vil se og føles ut fremover.

Facts Slik er studiene utført - og derfor kan du stole på dem: Kollagenet som blir brukt i The Solution (Verisol® ) har vært gjennom svært grundige studier for å kunne konkludere effekt på rynker, hudens elastisitet og cellulitter. Hva som avgjør om en effekt er godt dokumentert, er hvorvidt det er vist signifikant effekt i dobbelt-blindet, randomiserte og placebo-kontrollerte studier, gjennomgått av uavhengige fageksperter før publisering. Forvirret av alle begrepene? Her er en liten guide: Placebo-kontrollert: En gruppe som får virkestoffet sammenliknes med en gruppe som får placebo (sukkerpiller/narrestoff). Da kan man være sikker på at effekten som måles er en følge av virkestoffet og ikke andre tilfeldigheter som kan ha påvirket huden, feks. røyk, sol, kosmetikk, søvn, stress.

Dobbelt-blindet: Hverken deltakerne eller forskerne som leser resultatene vet hvem som får virkestoff og hvem som får narrepiller. Dermed kan de ikke påvirke resultatet, verken bevisst eller ubevisst.

Randomisert: Det er helt tilfeldig hvordan deltagerne er fordelt i de to gruppene.

Signifikant effekt: Forskjellen i effekt mellom gruppene beregnes med statistiske metoder for å sikre at forskjellen er stor nok til at det ikke bare er en tilfeldighet, men en dokumentert effekt av virkestoffet.

Fagfellevurdert: Uavhengige forskere, som ikke har deltatt i studiet, har gjennomgått dokumentasjonen i etterkant.

Publisering: Studiene legges i en medisinsk database, som stiller store krav til hvordan studiene er utført før de tillater publisering.

Her kan du lese enda mer om studiene som er utført på The Solution.

Bland det nøytrale kollagenpulveret enkelt i kaffekoppen eller vannglasset på morgenen. Se eksempelvideo nedenfor: