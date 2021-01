Les hele

Unngå plagsomme munnsår

Hvor irriterende er det ikke å tilbringe julen med et munnsår? Slik kan du behandle og lindre plagene.

LISA GRINAKER: Fagsjefen i Boots apotek sier jo raskere du behandler, dess mindre blir såret og plagene det medfører.

Munnsår skyldes at man har en infeksjon av Herpes Simplex-viruset, og at dette viruset får et utbrudd.

Så mange som tre av fem er bærere av viruset, men ikke alle får munnsår. Og blant dem som får slike utbrudd, varierer hyppigheten. Noen har det ganske regelmessig, mens andre kun får det én gang, og aldri mer.

Selve utbruddene kan oppleves likt for de fleste, de starter med innledende «prikking» i leppene, som følges opp av en eller flere blemmer på leppene og ved munnen. Disse kan etter hvert sprekke og bli åpne sår, som i verste fall infiseres.

– Skjer dette, blir munnsår en virkelig ubehagelig opplevelse, fortsetter Lisa Grinaker, Fagsjefen i Boots apotek.

BEHANDLER MUNNSÅR: Antix 5%(aciklovir) er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av munnsår, forårsaket av Herpes Simplex-virus, til voksne og barn over 12 år. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

De vanligste symptomene

Hvis du ofte plages av munnsår, kan du prøve å gjenkjenne de utløsende faktorene, og dermed forebygge.

Et herpesutbrudd på leppene kan ofte skyldes en forkjølelse og et svekket immunforsvar. Flere årsaker til utbruddet kan være kulde og stress, noe som ofte er synonymt med førjulstiden. Du er dermed mer utsatt på denne tiden av året.

Sliter du med halsbetennelse, og tett nese, kan du være var og bruke kuldekrem som beskytter huden og leppene, og dermed minske sjansene for at viruset aktiveres.

Munnsåret (viruset) kan ligge i dvale, og slå ut sammen med en forkjølelse. Så lenge viruset ikke er aktivt, vil du verken merke det eller være smittsom. Kjenner du at munnsåret er på vei, bør du unngå å kysse noen, selv om i det lange løp er nesten umulig å ikke bli smittet en eller annen gang i livet.

Rask behandling, men hvordan?

Når munnsåret er på vei, finner du effektive preparater på norske apotek.

HYGIENISK PUMPEFLASKE: Kremen inneholder aciklovir som hemmer virusets evne til å formere seg, noe som gjør at infeksjonen stopper opp og går tilbake.

– Ett produkt som har god effekt, er det reseptfrie legemiddelet Antix 5%. Dette inneholder ingen virkestoffer som ikke skal brukes i kulden og på åpne sår, som ofte forekommer ved herpesutbrudd, sier Lisa Grinaker.

Apoteket har flere midler som gir rask effekt på munnsåret, som bør påføres allerede fra den første leppeprikkingen. Felles for alle er at du smører dem på fem ganger om dagen.

– Normalt trenger du ikke oppsøke lege, men hvis munnsåret vedvarer og er et gjentagende problem, kan det være klokt å oppsøke fastlegen. Det samme gjelder hvis munnsåret ikke forsvinner etter egen behandling, men i stedet blir en stor infeksjon med mye puss, fortsetter fagsjefen.