GENIALT SYSTEM: André Roshan, utvikler ved IT-avdelingen hos UiA, er storfornøyd med selvbetjente henteskap. Les hele

Det optimale system for sømløs uthenting av varer og utstyr

Ikke bare frigjør Henther sine selvbetjente henteskap ressurser på utlevering – de bedrer også sporbarheten, sparer bedrifter for mye penger og er helt kontaktløse.

– Endelig kan vi levere ut utstyr til ansatte på en helt sikker måte, sier IT-direktør Tord Tjeldnes ved Universitetet i Agder (UiA).

På en helt sømløs og digital måte gjør Henther sine pick-up-points det mulig å distribuere pakker internt i en bedrift: Sluttbruker gjør en bestilling på for eksempel en ny lader, som så legges i et reservert rom. I samme sekund som døren til skapet lukkes, får sluttbruker tilsendt en hentekode på SMS om at laderen er klar til å hentes.

Universitetet i Agder har tatt i bruk den drammensbaserte teknologien fra Henther midt oppi pandemien.

– Med mange på hjemmekontor var det utfordrende å levere ut utstyr til ansatte på en sikker måte. Vi endte med å legge ut utstyret på et bord som mange hadde tilgang til, sier Tjeldnes videre og føyer til:

– Det gikk selvfølgelig ikke i lengden. Man kan ikke legge kostbart utstyr eller noe som inneholder sensitive data i et fellesområde.

Selvbetjent og digitalt

Løsningen for Universitetet i Agder ble de selvbetjente hentepunktene fra Henther. UiA har 2200 brukere i sitt system, men også betydelig mindre arbeidsplasser vil ha stor nytte av det digitale hentesystemet.

– Et hentepunkt er et sted der man kan plukke opp forhåndsbestilte varer. Per i dag gjøres det ofte ved at en person leverer ut varene, eller at man må hente noe på en servicedesk innenfor en gitt åpningstid. Vi spurte oss hvorfor er ikke dette selvbetjent? Svaret vårt ble Henther hentepunkt, forteller daglig leder og eier Joachim B. Hansen.

Henther administrerer utlånsutstyr og forbruksmateriell internt og sørger for god sporbarhet. Skapene kommer i ulike størrelser og er bygget slik at man som kunde får en helt nøyaktig oversikt over hvem som har hentet ut hva.

– Det er virkelig et helt genialt system som jeg gjerne skulle sett at vi hadde tatt i bruk for lenge siden, sier André Roshan, utvikler ved IT-avdelingen hos UiA.

Det er like enkelt å legge pakker inn i skapene som å hente dem ut. Alt er kontaktløst og digitalt. Mottaker får beskjed på SMS så snart pakken er lagt inn.

Flere bruksområder

Roshan lister opp flere måter UiAs ansatte, og på sikt også studenter, kan dra nytte av henteskapene:

Hente ut nytt utstyr.

Levere tilbake defekt utstyr som skal til reparasjon – for så og hente det igjen.

Hente og levere utlånsutstyr.

– Denne løsningen er også helt suveren med tanke på smittevern og kontaktløs utlevering, understreker Sijamek Nuri, leder ved IT-avdelingen til UiA og legger til:

– De som skal hente noe, kan gjøre det akkurat når det måtte passe dem. Helt uten å stå i kø eller forholde seg til universitetets åpningstider. Det er virkelig en fleksibel løsning både for bedriften og de ansatte.

UiA har valgt å fullintegrere Henther i sin ServiceNow-plattform. En slik integrasjon er også mulig for andre kunder.

– Ved å bygge et sømløst integrasjon mellom vår plattform og Henther sin løsning, har vi nå lykkes med å digitalisere og automatisere siste brikke i vår digitale arbeidsflyt, nettopp ut- og innlevering av varer. Henther sin muligheter for integrasjon, kompetanse, og ønske om å tilpasse sin løsning for å imøtekomme UiA sine krav, har hatt stor betydning for valget vårt. Vi sender heller ikke ut SMS til sluttbrukere, men e-post, forteller Nuri videre.

Hos UiA står hentepunktene innendørs, men de er også sertifiserte til å stå utendørs.

KONTAKTLØS HENTING: Midt oppi pandemien byttet UiA til Henther sin selvbetjente henteløsning, både på grunn av smittevern og sikkerhet. Les hele

Størst i Norge

Gründerne bak Henther har holdt på med industrielle vendingmaskiner siden 2015, noe de nå er markedsledende på. Henther er et av produktene som inngår i Cuboid Technologies sitt sortiment.

– På vareautomatene våre kan sluttbruker enkelt ta ut forbruksmateriell; alt fra små ting som hansker og muttere til større verktøy. Uttakene blir registrert på person og kostsenter, slik at uttaket blir transparent og lett å behandle senere, forklarer Joachim B. Hansen.

MARKEDSLEDENDE: Joachim B. Hansen har holdt på med industrielle vendingmaskiner siden 2015. Nå har selskapet utviklet digitale henteskap med uante bruksmuligheter. Les hele

Henther har lang erfaring med å kombinere utlånsskap med vareautomater.

– Vi vet at ved å ta et slik system i bruk, vil man redusere forbruket opp mot 40 prosent. Nå skjer det ikke lenger at for eksempel kostbare boremaskiner blir borte, føyer Hansen til.

Kan også brukes eksternt

Det var da gründerne så behovet for at bedrifter også trengte et system for utlånsartikler, at de utviklet hentepunktene.

– I tillegg til at hentepunktene våre kan brukes til intern vareflyt i en bedrift, kan de også brukes av eksterne inn til bedriften. Filosofien vår her er at «hvem som helst kan levere til hvem som helst».

– I praksis betyr det at du som postmann eller sjåfør kan velge hvem i bedriften som skal motta pakken fra en nedtrekksmeny. Som mottaker får du beskjed om at du har en ventende pakke. Den som har lagt noe i skapet, vil også få beskjed når pakken er hentet. Slik sikres god kommunikasjonsflyt i alle ledd.

Allsidig: Henther kan brukes både internt til for eksempel kontorrekvisita, og eksternt som en butikk sitt hentepunkt for sluttkunde. Les hele

Norsk førstelinjesupport

Fornøyd: Mariela Hristoforova Dimitrova, innkjøpsansvarlige ved IT-avdelingen ved UiA, skryter av samarbeidet med Henther-teamet. Les hele

– Om det er noe vi har lært av pandemien, er det at det ikke alltid er bare bare å kjøpe varer eller systemer fra utlandet med tanke på support og oppfølging. Vi holder til i Norge og har allerede mange hundre systemer spredt utover hele landet, sier Hansen videre.

Han forteller at Henther-teamet får mange gode tilbakemeldinger på at de har lokal kundetjeneste og enkelt kan svare på det kundene lurer på. Det kan Universitetet i Agder skrive under på:

– Henther-teamet har en solid teknisk kunnskap og kompetanse på det de holder på med. Samarbeidet med dem har vært veldig godt, sier Mariela Hristoforova Dimitrova, innkjøpsansvarlig ved IT-avdelingen ved UiA. Hun fortsetter:

– Henther har vært så fleksible og løsningsorienterte, så nå gleder vi oss bare over at alle våre ansatte, og på sikt studenter, får glede og nytte av systemet.