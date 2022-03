Mer tid til å leve

Noen ganger er gresset litt grønnere på den andre siden. Disse legene byttet ut lange vakter og krevende turnuser med et fleksibelt lege-liv og mer tid til familie og fritid.

– Vi har som mål å bli Norges beste arbeidsplass for helsepersonell. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve at de har en morsom og variert hverdag, med høy grad av fleksibilitet til å dyrke hobbyer og familieliv, konkurransedyktig lønn og god faglig utvikling, sier gründer og daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin entusiastisk.

– Og mye pasientkontakt, som vi vet er viktig for trivsel.

Først og fremst mamma

Dr. Dropin har et stort team av ansatte som de er stolte av, blant annet allmennleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, hudleger, barneleger, psykologer og gynekologer). De jobber ved klinikker og legekontorer rundt i Norge. Noen er i starten av karrieren, andre har lang erfaring, og til sammen har de mangfoldig kompetanse og bakgrunn.

Maren Sveen (33) er lege ved Dr. Dropin-klinikken i Bergen, men først og fremst er hun mamma til Falk (1) og Ask (3) år, og samboer med Jon. For henne er det er et must å kunne kombinere en meningsfull jobb med familieliv.

Ut av hamsterhjulet

– Jeg har jobbet som allmennlege i distriktet, og har arbeidserfaring fra kirurgisk og medisinsk avdeling på norsk sykehus i tillegg til en etterutdanning i idrettsmedisin fra England der jeg også jobbet som lege. Det var lange og hektiske dager, og både mannen min og jeg befant oss i det velkjente hamsterhjulet. Begge jobbet som sykehusleger da vi fikk vårt første barn. Det hendte ofte at vi ringte hverandre klokka 15.50 og diskuterte hvem som måtte hente i barnehagen. Den som hadde den sykeste pasienten, «vant» og fikk bli igjen på jobb. Jeg opplevde også å få bot av barnehagen fordi jeg kom for sent. Det er et liv jeg ikke ønsker meg tilbake til, forteller Maren.

Unike arbeidsvilkår

Paret flyttet til Bergen for tre år siden. Jon gikk i gang med spesialisering ved øre/nese/hals-avdelingen ved Haukland sykehus og fikk en tung vaktbelastning. Maren erkjente at det ville bli ekstremt slitsomt om begge skulle jobbe like mye. Så hørte hun om Dr. Dropin.

– Dr. Dropin knne tilby unike arbeidsvilkår. Da jeg var til intervju, fikk jeg spørsmål om hvor mange dager og timer jeg ønsket å jobbe i uka. Jeg ventet på et «men», men det kom ikke. Jeg kunne skreddersy et opplegg som var tilpasset akkurat vår familie! Jeg trodde ikke det gikk an å ha det sånn som lege.

For vår familie betyr det en enorm fleksibilitet. Det var en åpenbaring å oppleve at det gikk an å ha en legejobb uten å velge bort det som virkelig betyr noe for meg. Det må ikke være alt eller ingenting. Jeg mener at Dr. Dropin er Norges beste arbeidsplass for leger, og jeg har en del å sammenligne med, sier hun.

Ekte legearbeid

Maren opplever at hun har mer tid til pasientene og til det medisinske arbeidet nå enn tidligere.

– Jeg har kjernetid på legekontoret fra 9.30 til 15.00. Disse timene har jeg et meningsfylt arbeid, og mange takknemlige pasienter. Ved enkelte legekontorer er det så travelt at man kanskje får legetime mange måneder fram i tid, mens den typiske pasienten min får en plage på tirsdag og kommer på legekontoret på onsdag. Ved klinikken gjør legene alle undersøkelser selv. Vi kartlegger, iverksetter tiltak og behandling, og henviser videre ved behov. Jeg tenker på det som «ekte» legearbeid, kanskje sånn det var tidligere, sier hun.

– Jeg utvikler meg som lege, samtidig som jeg har bedre flyt i hverdagen. Det er hverdager det er flest av, og det å ha overskudd til å skape fine øyeblikk og gode stunder disse dagene, betyr mye for meg.

Den ekstra tiden Maren får som følge av de fleksible arbeidsdagene, bruker hun på å trene og være aktiv med familien - og på å stresse mindre.

– Å ha bedre tid, gir en mer harmonisk hverdag med mindre konflikter. Store og små spiser frokost sammen, vi tar oss tid til påkledningen og tusler av gårde til barnehagen i det tempoet som barna setter. På fritiden liker jeg å trene og gå tur i skog og mark. Jeg er også opptatt av at barna skal ha et godt forhold til å være ute i naturen, så vi lever et aktivt liv. Her i Bergen er det jo nok av fjelltopper å bestige. Nå har jeg til og med overskudd til å gjøre dette usynlige og kjedelige arbeidet som mange kvinner gjør i hverdagen, og det sier litt, sier Maren og ler.

Reiseglad lege

Hvis du har vært innom Dr. Dropin-klinikken på Majorstua eller Bislett i Oslo, har du kanskje truffet Ole Gunnar Øksnes. Hvis han ikke har vært ute på reise, da!

– Det verste jeg vet er å jobbe mandag til fredag, fra 8 til 16. Det passer meg ikke, sier Ole Gunnar Øksnes og ler.

– Joda, jeg er glad i struktur, men jeg liker å ha litt mer frihet også. Et godt liv for meg er å jobbe så mye jeg vil, når jeg vil, samt å vite at jeg kan reise. Som lege i Dr. Dropin har jeg muligheten til denne fleksibiliteten og friheten.

Det ordner seg alltid

Ole Gunnar vokste opp på gård i Trøndelag, og brukte fritiden sin på jakt, fiske og frilufsliv. Det gjør han fortsatt. Han er også veldig glad i å trene.

– Det å løpe en time på morgenen, komme nydusjet på kontoret klokka 9 og ta en kaffe, - det er lite som slår den følelsen.

Han forholder seg til en turnusplan og jobber en helg i måneden, men hvis reisefeberen blir for høy, er arbeidsgiveren veldig fleksibel.

– Hvis jeg vil jobbe mer i en periode så kan jeg det, og om jeg plutselig får lyst til å reise bort, så ordner det seg alltid. Jeg kan bytte vakt med en kollega, eller jeg kan kontakte ledelsen, og jeg har aldri opplevd at det ikke ordner seg. I Dr. Dropin er det en kultur på å hjelpe hverandre.

Ole Gunnar setter stor pris på både det sosiale og det faglige miljøet på arbeidsplassen.

– Det er et ungt miljø med flinke folk og vi har jevnlige samlinger der vi kan holde oss faglig oppdatert. Og når det er sosiale sammenkomster, drar ledelsen skikkelig på. De gjør ingen ting halvveis, sier han og ler.

– Jeg har aldri hatt en arbeidsgiver som bryr seg så oppriktig om at de ansatte skal ha det så bra på jobb. Det fører til at jeg som lege også vil gi det lille ekstra.

Gjør alt selv

Legene ved Dr. Dropin får mange og varierte pasienter i løpet av en dag, og må vurdere alt fra utslett til brystsmerter. De gjør det aller meste selv.

– Som lege ved Dr. Dropin blir du kastet ut i det. Vi sender ikke pasienten til blodprøvetaking eller EKG. Vi gjør det selv. Det fører til at vi blir selvstendige, og det er jo nettopp det som er litt gøy. Om jeg har spørsmål eller trenger å sparre med noen, kan jeg alltid diskutere med kolleger eller en bakvakt på telefon. Ledelsen spør alltid om vi har behov for noe. De setter oss leger i fokus og jeg føler at jeg blir fulgt opp på en god måte.

Nå som verden åpner opp etter pandemien, har Ole Gunnar reiseplanene klare.

– Samboeren og jeg planlegger først og fremst noen ski-helger pluss en topptur eller to i Norge. I påsken reiser vi på vennetur til København, Hamburg og Berlin, og nærmere sommeren håper jeg å få til en dykke-ferie i Nord-Norge. Med den fleksibiliteten jeg har på jobb, kan jeg reise mer spontant. Det kan nesten bli litt for mye av det gode, sier Ole Gunnar og ler.

Praktiserer fra USA

Nina Bryhn er utdannet indremedisiner fra USA og har bodd og jobbet der i 25 år. Da hun flyttet hjem til Norge i 2019, begynte hun å jobbe som allmennlege i Dr. Dropin. Der skal hun bli til hun er pensjonist.

– Jobben min er utfordrende og spennende, og jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg ble veldig begeistret da jeg forstod hvordan Dr. Dropin jobber. De er veldig serviceinnstilte, og prøver alltid å legge til rette for pasientene og dekke deres behov. Pasienten er alltid i fokus, og det liker jeg.

Svært lite er problematisk

Nylig dro Nina til USA i et familieærend og måtte bli to måneder lenger enn planlagt. Hun opplevde at arbeidsgiveren var imøtekommende og forståelsesfull.

– Ledelsen i Dr. Dropin er veldig fleksibel i forhold til legene sine. Da jeg måtte være i USA, la de til rette for at jeg kunne ha videotjeneste og konsultasjoner via nett. På den måten kunne jeg fortsette å jobbe, og også beholde lønnen min, til tross for at jeg ikke var fysisk i Norge. Jeg elsker denne fleksibiliteten, forteller hun.

Nina forteller om et godt arbeidsmiljø der ledelsen er ivaretagende og lydhør, og hvor kolleger støtter hverandre. Hun liker godt å hjelpe nye kolleger.

– Legeyrket er et håndverk, og jo mer du gjør, jo flinkere blir du. Hos oss får legene mengdetrening. Variasjonen av det vi ser hver dag er bred, og på klinikken møter vi både voksne og barn, og alt fra akutt hjerteinfarkt til vurdering av føflekker. Legene våre har bred kunnskap og en høy grad av nysgjerrighet. Selv gamle ringrever som meg, lærer noe nytt hver dag.

Mindre papirarbeid, mer pasienttid

Dr. Dropin ønsker at legene deres skal bruke mindre tid på administrasjon og papirarbeid og mer tid til pasientene. Dersom legene trenger mer tid til en pasient utover den timen som er bestilt, så allokerer de tid og får en kollega til å hjelpe med andre pasienter.

– Pasientene våre skal bli sett og hørt, og de skal få den tiden de trenger. Det er det faglige som skal styre hos oss, og ikke pengene. Administrasjonen støtter oss i dette. De passer på oss, og er generøse og snille. Jeg har ingen planer om å forlate Dr. Dropin før jeg blir pensjonist.