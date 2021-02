Les hele

Nøkkelen til et bedre og mer velsmakende måltid er et velorganisert kjøleskap. Her får du oppskriften på hvordan ulike råvarer skal oppbevares i kjøleskapet. .

Slik bør du oppbevare kjøtt og fisk

Hvis matvarer som kjøtt, rå fisk og skalldyr ikke kjøles ned raskt, vil de ikke bare miste sin gode smak, men bli både dårlige og ubrukelige. Den optimale temperaturen for denne typen råvarer er 4 grader. Da holder de seg både best og lengst. Derfor er det viktig å oppbevare dem på det kaldeste stedet i kjøleskapet. Tidligere måtte man måle seg frem til dette stedet med et termometer. Nå finnes det enklere metoder.

I LGs NatureFRESH konsept finnes Fresh Converter. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere temperaturen i den spesielle skuffen.

– På denne måten kan du oppbevare ømfintlige råvarer der temperaturen er akkurat passe, samtidig som kjøleskapet ellers holder vanlig temperatur, sier Daniel Lamborn, nordisk markedssjef i LG.

Unngå at frukt og grønt blir dårlig

Å finne riktig plassering for frukt og grønnsaker, er om mulig den største utfordringen når det kommer til korrekt kjøleskapsbruk. Kanskje er det også derfor dette er matvarene vi kaster mest av. Både foretrukken temperatur og emballasjemåte er forskjellig fra råvare til råvare, og påvirker også oppbevaringsmåten.

– En årsak til at frukt og grønnsaker ofte blir dårlige hvis de oppbevares feil i kjøleskapet er det høye væskeinnholdet. Vannet siver ut og råvarene blir liggende å bade i væsken. Dermed blir råvaren dvask, smaken blir dårlig og de mugner lett, sier Lamborn.

Frukt og grønnssaker bør oppbevares skuffene som er beregnet for dette, der temperatur. En tommelfingerregel er at frukt og grønt fra Norden liker seg kjølig – altså i kjøleskapet, mens tropiske frukter som bananer, avocado eller tomater oppbevares best varmere, som for eksempel på kjøkkenbenken.

Facts Slik er LGs kjøleskap: Matoppbevaring: Linear Cooling: Reduserer temperatursvingninger og holder maten fersk lenger.

DoorCooling + : Raskere og jevnere kjøling. Mat og drikke kjøler seg raskere, selv når de plasseres i døren.

Moist Balance Crisper: Opprettholder ideelle fuktighetsnivåer i frukt og grønnsaker og gir dermed lengre levetid.

Kommende modeller (før sommeren) har også LGs NatureFresh-funksjoner for optimal matlagring, som FreshBalancer og Fresh Converter. Kapasitet: Uslåelig kapasitet med hele 386 liter på de nye modellene. Særlig for større husholdninger er dette er fordel, da man kan handle sjeldnere. I tillegg er kjøleskapene svært oversiktlig innredet slik at man reduserer risikoen for å «glemme» varer og dermed også matsvinn. Design: Stilrent design med rette linjer for et minimalistisk inntrykk. Døren er helt flat, og skapene glir derfor perfekt inn i kjøkkeninnredningen for øvrig. Energiforbruk og støynivå: Smart inverterkompressor som er svært energieffektiv og med 10 års garanti. De nye modellene har et meget lavt støynivå på 38 dB, modellene som kommer i sommer har 37 dB.

Med LG slipper du kondens

Luften i kjøleskapet er generelt veldig tørr, og grønnsaksskuffen er stedet der fuktigheten er høyest. Å oppbevare frukt og grønt som avgir mye væske i enten grønnsaksskuff eller poser hjelper, men det finnes en enda bedre løsning.

– LG har utviklet løsninger som Moist Balance Crisper spesielt for frukt og grønnsaksskuffen din. Det spesielle gittermønstrede lokket sørger for at innholdet i skuffen beholder sin naturlige fuktighet, og minimerer risikoen for at kondens drypper ned på råvarene, sier Lamborn.

Slik bør du oppbevare meieriprodukter

I kjøleskapsdøren er det vanligvis plass for egg og melkekartonger. Paradoksalt nok, i og med døren egentlig ikke er spesielt egnet for oppbevaring av melk, siden temperaturen varierer mye i døråpningen.

Heldigvis har LGs kjøleskap teknologi som forhindrer store temperatursvingninger i døråpningen. Med DoorCooling+ har kjøleskapet en ekstra luftkanal ved døren, i tillegg til de åtte som vanligvis finnes.

– Den ekstra kanalen sørger for rask nedkjøling, og gir på denne måten en jevnere temperatur i døråpningen så vel som resten av kjøleskapet, forklarer markedssjefen.

Noen tommelfingerregler

Mellom fire og fem grader er beste temperatur i kjøleskapet

Fryseren bør holde -18 grader

Kjøl ned kjøtt og fisk raskt, for å bevare kvaliteten best mulig

Forleng holdbarheten på frukt og grønnsaker ved å plassere dem i frukt og grønt-skuffen i kjøleskapet

Plasser melk og meieriprodukter innerst i kjøleskapet

LG fikk topplassering innen bærekraft

I desember 2020 oppnådde LG Electronics Inc. Platinastatus i bærekraftsrangeringen fra EcoVadis. Totalt er mer enn 75 000 selskaper og organisasjoner i over 160 land evaluert, og platinastatus tildeles kun de beste 1% av alle evaluerte selskaper.

– Dette høyest mulige nivået og et bevis på vår kontinuerlige streben etter ikke bare å bli en mer bærekraftig virksomhet, men også å ligge i toppsjiktet, sier Daniel Lamborn.

EcoVadis er et uavhengig analyseselskap som leverer den ledende løsningen for overvåking og evaluering av bærekraft. Dette evalueres årlig, og fire områder og 21 kriterier ligger til grunn for hvordan poengene til virksomhetene fastsettes. Metoden som EcoVadis benytter, bygger på internasjonale bærekraftsstandarder. Les mer om undersøkelsen her.