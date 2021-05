INTERESSE FRA UTLANDET: Gründer Cecilie Nordstrøm forteller at Oslo Skin Lab merker stadig økt pågang av utenlandske kunder. Les hele

Skjønnhetsproduktet som imponerer utlandet

Kollagenpulveret The Solution fra Oslo Skin Lab har fått mye internasjonal oppmerksomhet siden det kom på markedet i 2017. I dag er det lansert i hele syv land, og vunnet flere prestisjepriser i utlandet.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Ideen om at skjønnhet starter innenfra har vært grunntanken til gründer Cecilie Norstrøm i Oslo Skin Lab i en årrekke. Kollagenpulveret The Solution er hundre prosent naturlig, smaker nøytralt, og inntas daglig ved å blandes ut i mat eller drikke.

– Jeg hadde troen på at dette produktet kunne være det vi lette etter når det gjelder å pleie huden innenfra. Fordi vi jobber med helse er vi svært strenge på kravet til dokumentasjon som skal ligge til grunn, forteller hun.

GRÜNDER MED SUKSESS: Cecilie Nordstrøm er kvinnen bak kollagensuksessen The Solution.

I fjor vant The Solution årets skjønnhetsfavoritt i danske Costume Awards. Etter å ha vært nominert i samme kategori to ganger tidligere ble det tydelig at merket har nå har styrket og befestet sin posisjon. Juryen besto av skjønnhetsredaktører, fagfolk og lesere.

Facts Dette er The Solution: Et kollagenpulver som pleier huden innenfra: øker hudens elastisitet, gir glattere hud og mindre rynker.

Reduserer cellulitter.

Smaksnøytralt pulver som kan mikses i valgfri mat eller drikke.

En pakke består av 28 dagsdoser à 2,5 gram kollagenhydrolysat i pulverform.

Inneholder 100% hydrolysert kollagen.

Dokumentert effekt.

TIPS 1! The Solution er nøytralt på smak og kan blandes i valgfri mat eller drikke. TIPS 2! Gjør kollagenpulveret til en fast del av morgen- eller kveldsrutinen. Da er det lett å huske på.

Ikke overrasket

Hudpleier Emelie Ekstrand har sin egen klinikk i Helsingborg. Hun er ikke overrasket over at førsteprisen gikk til det norske produktet.

– At The Solution gikk av med seieren, er så velfortjent. I tillegg til å være helt naturlig, er det en veldig enkel måte å ta vare på huden sin, sier hun.

EKSPERT: Hudpleier Emelie Ekstand

Costume Awards i Danmark er ikke alene på det internasjonale markedet om å ha fått øynene opp for kollagenpulveret fra Norge: Også i 2019 tok Oslo Skin Lab seieren hjem da The Solution ble kåret til årets beste kosttilskudd av tsjekkiske Harpers Bazar. I 2019 ble det også to andreplasser i Scandinavian Global Makeup Awards, i kategoriene Best Luxury Skincare Brand og Best Anti-Ageing Product.

Nå skal The Solution lanseres på tre nye markeder, der USA er ett av dem.

Imponerende studier

Hudpleier Ekstrand forteller at hun er svært imponert over studiene som er gjort for å dokumentere effekt på The Solution.

The Solution: Beauty collagen er et kollagenpulver som bidrar til å øke hudens elastisitet og gir en glattere hud med mindre rynker. Reduserer også cellulitter.

Hun viser da særlig til dobbeltblinde placebo-kontrollerte studier, der verken deltakerne i studiene eller de som måler resultatene vet hvem som har fått det «ekte» pulveret.

– Selvsagt varierer det fra person til person, men i løpet av de åtte ukene studiene varte, fant man en gjennomsnittlig reduksjon i rynkedybden på 20% hos deltakerne, forteller Ekstrand.

Facts Dette viser studiene - og derfor kan du stole på dem: Kollagenet som blir brukt i The Solution (Verisol® ) har vært gjennom svært grundige studier for å kunne konkludere effekt på rynker, hudens elastisitet og cellulitter. Hva som avgjør om en effekt er godt dokumentert, er hvorvidt det er vist signifikant effekt i dobbelt-blindet, randomiserte og placebo-kontrollerte studier, gjennomgått av uavhengige fageksperter før publisering. Forvirret av alle begrepene? Her er en liten guide: Placebo-kontrollert: En gruppe som får virkestoffet sammenliknes med en gruppe som får placebo (sukkerpiller/narrestoff). Da kan man være sikker på at effekten som måles er en følge av virkestoffet og ikke andre tilfeldigheter som kan ha påvirket huden, feks. røyk, sol, kosmetikk, søvn, stress.

Dobbelt-blindet: Hverken deltakerne eller forskerne som leser resultatene vet hvem som får virkestoff og hvem som får narrepiller. Dermed kan de ikke påvirke resultatet, verken bevisst eller ubevisst.

Randomisert: Det er helt tilfeldig hvordan deltagerne er fordelt i de to gruppene.

Signifikant effekt: Forskjellen i effekt mellom gruppene beregnes med statistiske metoder for å sikre at forskjellen er stor nok til at det ikke bare er en tilfeldighet, men en dokumentert effekt av virkestoffet.

Fagfellevurdert: Uavhengige forskere, som ikke har deltatt i studiet, har gjennomgått dokumentasjonen i etterkant.

Publisering: Studiene legges i en medisinsk database, som stiller store krav til hvordan studiene er utført før de tillater publisering.

Her kan du lese enda mer om studiene som er utført på The Solution.

Veldig overrasket

Heidi Lindbland (49) var blant dem som meldte seg da Oslo Skin Lab søkte etter testpersoner for to år siden. Etter å ha brukt The Solution en tid besøkte hun den uavhengige klinikken Oslo Hudpleieklinikk.

– Jeg så raskt en positiv bedring på ansiktshuden. Den føltes rett og slett fastere og mykere, forteller hun. Heidi skannet huden før hun begynte å ta The Solution i mars 2019. Åtte uker senere var rynkdedybden redusert med 14 prosent. Den aller største overraskelsen fikk hun likevel på sin siste skanning, i oktober 2020.

– Da var reduksjonen på hele 25 prosent! I tillegg var hudkvaliteten og fastheten blitt noen prosent bedre. Riktignok hadde jeg fått noe mer pigmentering, men det handler om at jeg jobber mye utendørs, forteller Heidi.