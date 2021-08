Bergen Parkering har overtatt driften av parkeringshuset under Grieghallen. Det betyr Sesam Sesam, med andre ord bomfritt, billettløst, mindre kø og en lokal operatør for en enkel og trygg parkering.

Med Sesam Sesam systemet på plass får de som nå velger å parkere under Grieghallen en mye smidigere parkering enn før. I tillegg vil det også være mulig å benytte EasyPark.

BOMLØST: Bergen Parkering har overtatt driften av parkeringshuset under Grieghallen, og nå trenger du ikke lenger å trekke billett for å parkere der. Det er daglig leder Trond Birkeland veldig godt fornøyd med. Foto: Schibsted Partnerstudio

– På dager med stor trafikk kan det lett oppstå kø i parkeringshus som har bommer ved inn- og utkjøring. Vi har derfor fjernet bommene under Grieghallen og gjort parkeringshuset helt bomfritt, forteller Trond Birkeland som er daglig leder i Bergen Parkering AS.

Er bilen din allerede registrert i Sesam Sesam eller EasyPark? Da trenger du ikke å foreta deg noe for å parkere under Grieghallen. Betalingen vil skje helt automatisk, og det eneste du trenger å tenke på er å ha en fin dag i sentrum.

Blir ikke enklere

– Nå kommer trafikken i anlegget til å gli mye lettere, noe vi håper vil gjøre det enda mer attraktivt å parkere akkurat her. Parkering blir ikke enklere enn dette, kommenterer Birkeland fornøyd.

Ikke registrert hos Sesam Sesam eller EasyPark?

Sesam Sesam laster du enkelt ned via Google Play eller i App Store. Det samme gjelder EasyPark som du også finner i Google Play og i App Store. Du kan også opprette parkeringsavtale på nett og benytte deg av den samme, enkle parkeringen.

– Jeg oppfordrer alle til å laste ned appen. Det gjør parkeringen enda enklere. Trond Birkeland Daglig leder i Bergen Parkering

SLUTT PÅ KØEN: Når mange skal ut av et parkeringshus med bommer samtidig, kan det lett oppstå kø. Nå er bommene under Grieghallen fjernet, noe som betyr en smidigere parkeringsopplevelse. Foto: Schibsted Partnerstudio

Bergen Parkering AS overtok driften av parkeringshuset under Grieghallen mandag 16. august. Umiddelbart trådte den bomløse løsningen i kraft.

NYTT: Bergen Parkering har montert nye kameraer ved inn- og utkjøring som registrerer bilskilt automatisk. Det gjør at du som parkerende slipper å trekke billett og vente på at bommen skal åpne seg. Foto: Schibsted Partnerstudio

– Bergen Parkering har som mål å levere den beste og enkleste parkeringen i byen. Vi gleder oss derfor stort over at vi nå kan tilby en sømløs parkeringsopplevelse også for besøkende i parkeringshuset under Grieghallen, sier Birkeland videre.

Nytt navn og rimeligere parkering

Bergen Parkerings profil gir høy gjenkjennelsesfaktor i Norges nest største by, og er godt kjent fra parkeringshus som ByGarasjen og KlosterGarasjen.

Når selskapet nå har innlemmet garasjeanlegget under Grieghallen i sin portefølje, innebærer det både ny profil og nytt navn i tråd med Bergen Parkerings merkevare:

– GriegPark er blitt til GriegGarasjen, røper Birkeland med et smil.

SENTRAL PARKERING: Med utganger på Edvard Griegs plass rett utenfor Grieghallen kommer du midt i sentrumskjernen ved å parkere i nye GriegGarasjen. Foto: Schibsted Partnerstudio

Bergen Parkering har også justert på den tidligere prismodellen i anlegget.

– Nå er det samme pris i nye GriegGarasjen som i KlosterGarasjen. Det betyr at det blir litt rimeligere å parkere her på dagtid, i tillegg til at det er halv pris på kveld og søndager.

Gå tørrskodd til konserter og messer

GriegGarasjen er et trygt, flott og velholdt parkeringsanlegg som både er godt belyst og har gode og brede parkeringsplasser. I tillegg ligger garasjen sentralt til i nærheten av det meste i sentrumskjernen.

– Vi håper selvfølgelig på en høst og en fremtid der kulturopplevelsene i Grieghallen vil ta seg opp igjen. Fra parkeringshuset kan man gå tørrskodd via trapp eller heis videre til Grieghallen, sier Birkeland.

GriegGarasjen åpnet portene i 2006 og har 413 parkeringsplasser. Øverste nivå benyttes jevnlig av Grieghallen til arrangementer som messer, konferanser og konserter. Det er planen også videre.

GOD PLASS: GriegGarasjen har plass til flere kunder. Spesielt i den nederste etasjen er det vanligvis enkelt å finne parkeringsplass. Foto: Schibsted Partnerstudio

Plass til flere biler

– Bergen Parkering AS fylte 10 år ved årsskiftet, og den nye avtalen med Grieghallen Parkering AS er en veldig hyggelig måte for oss å markere jubileet på, sier Trond Birkeland.

Petter Nicolay Færøvik, styreleder og daglig leder i Grieghallen Parkering AS, er glad for å ha fått Bergen Parkering med på laget.

– GriegGarasjen har plass til flere kunder, noe vi håper at samarbeidet med Bergen Parkering og innføring av det billettløse systemet kan bidra til, sier han.

Facts Bergen Parkering Selskapet ble opprettet 01.01.2011

Er parkeringsoperatør for nesten 5000 p-plasser i Bergen

Største kommersielle aktør i bergensregionen

Anleggene som driftes er i størrelsesorden fra 4 til over 2000 p-plasser

Har i dag 26 ansatte

ENKLERE UTKJØRING: Neste gang du skal kjøre ut av GriegGarasjen, så slipper du å vente på at bommen går opp før du svinger deg oppover og ut i Strømgaten. Foto: Schibsted Partnerstudio