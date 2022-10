SKIFTET YRKE: Siri Jetzel hadde jobbet med reklame, markedsføring og økonomi i hele sitt voksne liv. Så fikk hun øye på en stillingsannonse som traff henne rett i hjertet. Les hele

– Denne jobben har gitt meg et nytt perspektiv på livet

Etter mange år i reklamebransjen, kom Siri Jetzel til et punkt hvor hun måtte spørre seg selv: «Er meningen med livet å selge biler og sjampo?». Jobben som gravferdskonsulent har gitt henne et nytt perspektiv på livet.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Døden kan komme brått, den kan komme uventet, men de aller fleste av oss går ut av tiden etter lange, gode og meningsfulle liv. Sorgen melder seg likevel. Det er tungt for dem som blir igjen.

Derfor er det så viktig å bli møtt med trygghet og respekt. Når noen dør, vil man ikke bruke energi på å planlegge. Man trenger noen å stole på. Noen som strekker seg for å få til gode løsninger, som tar hensyn til den avdødes ønsker og de etterlattes behov. Det siste farvel er viktig.

Sorgen har mange ansikter

Alt dette vet gravferdskonsulentene i Verd. Siri Jetzel har nesten fem års erfaring i dette yrket. Hun hadde jobbet med reklame, markedsføring og økonomi i hele sitt voksne liv da hun så en stillingsannonse som traff henne rett i hjertet. Her deler hun sine tanker om døden og sin egen rolle i møtet med mennesker i sorg.

– Sorgen har mange ansikter, sier Siri.

– Det kan være et gammelt menneske som dør en helt naturlig død, det kan være en som har fått kreft i ung alder, eller selvmord. Mest forferdelig er det når barn dør. Som gravferdskonsulent er jeg blitt mye mer bevisst på hva livet har å by på og hvor skjørt livet er.

– Hvis det finnes en himmel, eller et sted man kommer til når man dør, håper jeg at kan få møte igjen alle de avdøde jeg har jobbet med, sier hun.

Gjenspeiler mennesket

Siri mener at det viktigste i hennes jobb er å kunne lytte, å forstå hva som er viktig for hver spesifikk familie.

– For noen kan det være viktig å gjøre gravferden lik som alle andre gjør det. For andre, for eksempel hvis avdøde var en særdeles fargerik person, en foregangsfigur og et forbilde for mange mennesker, så vil jeg spørre «er det noe vi skal ta tak i?».

Det er fint når gravferden gjenspeiler et menneske. Mange er veldig tradisjonsbundet i gravferd, men det finnes mange muligheter om man ønsker noe litt annet, forteller Siri.

Kyssemerket

Siri opplevde sin første begravelse da morfaren døde:

– Rett før han døde, var jeg på besøk. Jeg var ganske utforskende på den tiden, og hadde på meg en knallrød leppestift. Da jeg skulle dra, kysset jeg ham på kinnet. Han sa at han hadde fått mange kyss på kinnet i ungdomstiden. Jeg fikk se at kyssemerket fortsatt satt på kinnet hans da han døde, og at han ble begravd med det. Det var sterkt.

Dette er en historie som er fin, men veldig gjenkjennbar for familien. Er det avklart å bruke den? Utgå kanskje - er fortsatt for langt

– En seremoni jeg tenker mye på var for en en ung gutt. Han hadde ikke fått den behandlingen han skulle hatt, og valgte å avslutte sitt eget liv. Det var en forferdelig situasjon for de etterlatte - to foreldre og to søsken. Den avdøde var veldig glad i å spille gitar og i møtet med familien ble dette nevnt. Jeg spurte om vi kunne ha med gitaren hans i seremonien, og fikk tommel-opp på det. Etterpå tenkte jeg «Hva har jeg gjort nå?».

Gitaren tok jeg med til blomsterforhandleren og de lagde en blomsterdekorasjon oppi gitaren. Deretter tok jeg den med til stellerommet hvor vi stelte avdøde, og så kjørte vi han til syning. Jeg hadde fått vite at han var glad i oransje, og vi strødde oransje roseblader rundt kisten. Gitaren ble en fin detalj i seremonien. Den fulgte også med til krematoriet. Pappaen til avdøde hadde gjort klar en kebab og en øl til hans siste reise, og dette gjorde det lettere å få litt letthet inn i situasjonen.

Jeg har fortsatt veldig vondt av denne familien, de måtte ta en avskjed de aldri hadde ønsket å ta. En begravelse er et av våre viktigste ritualer. Alle ønsker at det blir en verdig avslutning i respekt for den avdøde, men begravelsen er også første steg på veien videre for de som blir igjen.

Tillit, trygghet og respekt

Verd er opptatt av å hjelpe og ivareta de etterlatte. Byråets gravferdskonsulenter er klar over at menneskene de møter er i en vanskelig og uvant situasjon. Derfor er tillit, trygghet og respekt er så viktig.

– Mange etterlatte har spørsmål de sitter med, spørsmål de kanskje vegrer seg for å ta opp. Det er ikke til å legge skjul på at økonomi i forbindelse med begravelse kan være et ømtålig tema. Noen føler på at det ikke passer seg, men det er en myte. Å spørre er den beste garantien for å få seremonien så riktig som mulig, understreker Siri.

Avskjed i Strømstad og egeninnspilt minnetale

For Siri er det å jobbe med døden en del av hverdagen. Det betyr også at hun har tenkt gjennom hvordan hun vil ha sin egen begravelse når den tid kommer:

– Absolutt, mange ganger. Det er nedfelt på papir, og får stadig nye elementer. Mannen min og mine to barn på 16 og 17 år vet utmerket godt hvordan mammaen vil ha begravelsen sin, og hvor dokumentene ligger. Jeg har også planlagt min manns gravferd, og spurt barna om hva som er viktig for dem.

– Jeg ønsker at asken min skal spres på havet mellom Norge og Sverige. Da kan døtrene mine se på havet og tenke på meg. Hvis jeg skulle dø i forholdsvis ung alder, vil kanskje barna ha et større behov for en grav å gå til. Da kan de velge det. Min hensikt er å gjøre det litt enklere for dem. Hvis jeg får være tilstede i min egen begravelse, og sveve rundt, skal jeg le og kose meg. Kanskje jeg skal holde noe av minnetalen selv, ved å spille den inn i forkant. Kisten skal ikke være hvit, men sort. Da skiller den seg godt ut. Jeg kunne godt tenke meg å ha avskjedsstunden på hytta i Strømstad.

Hvordan snakke om døden

Noen sitter dessverre igjen med ting de gjerne skulle ha fortalt – men det ble for sent. Som en hjelp til en samtale rundt gravferden, har gravferdsbyrået Verd, i samarbeid med psykolog, utarbeidet et sett snakkekort. Disse inneholder ulike spørsmål som kan gjøre det lettere å ta den vanskelige, men også gode og meningsfulle samtalen.

Noen av kortene finner du her. Vi sender deg gjerne alle kortene gratis.

Få snakkekortene gratis

NOEN Å STOLE PÅ: Pårørende trenger noen som finner løsninger der avdødes ønsker og etterlattes behov er ivaretatt. EN GOD GRAVFERD: Å kunne bidra til at etterlatte finner ro, er vesentlig for gravferdskonsulenten.

DEN BLÅ KISTEN

Arne Braathen (80) er en av dem som syntes det var vanskelig å ta samtalen med sin syke kone, Grete, om døden og begravelsen. Hva skulle han si? Og hvordan? Dette er Arnes historie.

TUNGT TEMA: Arne Braathen (80) er glad han fikk snakket med sin syke kone om begravelsen hennes. Les hele

Fra han fikk øye på Grete som 17 åring, var hun kvinnen i Arnes liv. Ekteparet hadde snakket litt om døden i løpet av livet.

– Jeg husker en dag for noen år siden da vi var ute og gikk tur, og så passerte vi et begravelsesbyrå. Inni der sto det en blåmalt kiste. Kona mi, som alltid gikk litt raskere enn meg, utbrøt: «Så flott den var! Det er jo min blåfarge!», mimrer Braathen.

Grete døde ti over halv to om natten.

– Det første jeg gjorde morgenen etter var å dra til malingsbutikken og plukke ut den riktige blåfargen. Deretter kjørte jeg til begravelsesbyrået, parkerte fargeprøvene på bordet og sa «En sånn kiste må hun ha», forteller Braathen.

«Jeg kan dø i morra, jeg»

De siste tre månedene lå Grete i sykehusseng midt i stua.

– Jeg lurte fælt på hvordan jeg skulle spørre kona om hvordan hun ville at begravelsen hennes skulle være, sier Braathen.

En dag kom de inn på temaet.

– Jeg sa til henne: «Du, Grete, du kan jo bli enke. Jeg kan dø i morra, jeg». «Det har jeg ikke tenkt på», svarte hun. «Jeg har bestemt meg for hvordan jeg vil ha det«, sa Arne. «Det har jeg også tenkt på», svarte hun.

Så pekte Grete på en skuff i stua, og Braathen åpnet skuffen. Der lå det et program til en begravelse de hadde vært i tidligere. Grete ønsket en lignende begravelse som den.

Til våren

Arne setter stor pris på at begravelsesbyrået var så lydhøre overfor hans og Gretes ønsker.

Under begravelsen insisterte Arne Braathen på å stå på kirketrappen og ta imot alle som kom, før begravelsen startet.

– Jeg ville heller det enn å få kondolanser etterpå, sier Braathen.

Da klokken nærmet seg 10, vinket gravferdskonsulenten til Arne, og sa «Nå begynner det snart». Ute var våren i ferd med å springe ut. Inne var kirkerommet fylt opp med nære og kjære.

– Så gikk jeg sakte oppover langs hele midtgangen alene og stoppet ved kisten. Her tok jeg et ærbødig bukk i fire-fem sekunder. Deretter spilte de «Til våren« av Grieg.

FØR DET ER FOR SENT: Det er til hjelp for mange familier å kjenne til, og å kunne innfri, den avdødes ønsker. Les hele