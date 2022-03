AVGJØRELSER: Det norske teknologiselskapet Geodata har utviklet kartvertøyet som hjelper Operasjonssentralen å ta de riktige avgjørelsene. Les hele

Når hvert sekund teller: Disse kartene kan være forskjellen på liv og død

Kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse. Det er Politiets erfaringer etter fire år med Geodatas kartverktøy. Nå er det norske teknologiselskapet i full gang med å utvikle nye kart også til Brannvesenet og AMK.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Politiet hadde brukt samme kartverktøy siden 90-tallet, og ønsket seg et felles geografisk informasjonssystem med flere funksjoner. Det er bakgrunnen for at vi, i samarbeid med Locus Public Safety, ble valgt til å utvikle en ny kartløsning i 2018, sier kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum.

KORREKT: - Informasjonen i Politiets kartverktøy må ikke bare være raskt tilgjengelig. Like viktig er det at den er korrekt og relevant, sier Geodatas Christer Sandum. Les hele

Geodata er markedsledende i Norge på geografiske data og løsninger, med eksperter og programvare som hjelper deg å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Her kan du se hva de gjør for ulike bransjer.

Sandum forteller at Geodata-kartene gjør det mulig å knytte ulike data opp mot kartvertkøyene i mye større grad enn tidligere. Han gir et eksempel:

– Om du ringer Operasjonssentralen ser de med én gang nøyaktig hvor du befinner deg. På kartet kan de også se hvilke patruljer som er nærmest, om det er andre pågående operasjoner i området, og hvordan trafikken er i gatene rundt. Det gjør det enklere å ta riktige valg når sekundene teller, sier han.

DENNE VIDEOEN VISER HVORDAN OPERASJONSSENTRALEN BRUKER GEODATA-KARTENE:

Rask og relevant informasjon

Geodatas løsning er basert på GIS-plattformen ArcGIS. En slik plattform muliggjør at ulike datasystemer hos politiet kan snakke sammen i kartene og dele informasjon med hverandre.

– Det betyr også at vi kan skreddersy hvilken informasjon som tilgjengelig for ulike enheter. Mens Operasjonssentralen er avhengige av å se det store bildet, trenger den enkelte patrulje kun å se detaljert informasjon om akkurat det oppdraget de jobber med. Informasjonen skal ikke bare være rask, den skal også være relevant, forklarer Sandum.

Facts ArcGIS fra Esri Esri er verdens ledende leverandør på programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS). Med ArcGIS kan du koble data mot kart for å se nye sammenhenger og ta bedre beslutninger. Programvarene fra Esri gir deg enorme muligheter. Det er ikke bare et sted å koble data og kart sammen, men en plattform for å gjøre analyse, lage applikasjoner, samle inn data, vise sammenhenger og mye mer. Les mer her

En helt annen oversikt

– Målet vårt er at vi hele tiden skal komme raskest mulig til flest mulig hendelser med de ressursene vi har tilgjengelig til enhver tid. Ved at vi har gode kartsystemer, får vi en helt annen oversikt over politidistriktet enn vi hadde før, sier NN i Politidirektoratet.

Facts Politiets kartvertkøy I 2018 ble Politiets operasjonssentraler utstyrt med nye kartverktøy. I samarbeid med Locus Public Safety har Geodata levert kartløsninger som bidrar til kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse. Løsningen dekker dagens og fremtidens behov for operative, taktiske og strategiske GIS- og analyseløsninger.

I dag er det 12 operasjonssentraler i Norge som fungerer som ledelses- og koordineringssentral for planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet. Les mer her

I kartet kan operasjonssentralen se plasseringene av alle ressursene som kjører rundt i politidistriktene og kan enkelt få informasjon om hvilke ressurser som er nær hendelser som oppstår.

– Dermed blir kartet viktig når vi skal velge de riktige ressursene til oppdragene, og kjøretidsberegninger i kartet gir oss indikasjoner på om vi treffer innenfor responstiden, forklarer NN.

AMK-sentralene og Brannvesenet neste

Geodata jobber kontinuerlig med å videreutvikle kartverktøyene. Alltid med mål om å effektivisere Politiets arbeid – og på den måten gjøre hverdagen tryggere for folk flest.

– Vi står aldri stille, og plattformen vår gjør det mulig å tilpasse, utvide og skalere etter behov. For eksempel jobber vi med å få opplysninger fra folkeregisteret inn i kartverktøyene, og vi skal gjøre det mulig å integrere posisjonsdeling av Politiets droner, forteller Christer Sandum.

PRESTISJEPROSJEKT: Når de 16 AMK-sentralene i Norge får nye IKT-løsninger, står kart og kartteknologi fra Geodata sentralt. Les hele

Nå har selskapet fått oppdraget med å utvikle tilsvarende kart også for Brannvesenet og AMK-sentralene. Det å samle alle nødetatene på samme plattform vil få enorm betydning for beredskap og samfunnssikkerhet, mener Sandum.

– Det effektiviserer samarbeidet på tvers av etatene, og gjør det enklere å koordinere hvem som skal gjøre hva – noe som er spesielt viktig i kaotiske situasjoner. Vi vet at kartene våre kan være forskjellen på liv og død, sier Sandum og avslutter:

– Vi skal sørge for at nødetatene våre har lynrask og nøyaktig informasjon enkelt tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året.