Velkommen til Tanangergata 8: – Dette er en leilighet av de sjeldne. Les hele

Eksklusiv luksus på Bjergsted

Denne lekre leiligheten fra 2018 byr på rå utsikt mot innseilingen til Stavanger og eksklusive detaljer. Bli med inn i Tanangergata 8.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Dette er en leilighet av de sjeldne. Den er romslig med sine 155 kvadratmeter og inneholder blant annet fire soverom, eget vaskerom, to bad og kjøkken/stue på cirka 75 kvadratmeter, sier eiendomsmegler og daglig leder i PrivatMegleren Galleri, Erlend Haglund.

– Kommer du fra en stor enebolig og kvier deg for å flytte inn i en liten leilighet? Da er dette en av få som er unik på både størrelse og uterom, sier Haglund.

Se video av den praktfulle leiligheten:

Den oppgraderte leiligheten kan skilte med en 60 kvadratmeter stor østvendt privat terrasse med nydelig utsikt. Du får også heisadkomst direkte inn i privat forgang, egen garasjeplass med el-billader og en stor felles takterrasse. Leiligheten fremstår som eksklusiv, med smakfulle farge- og materialvalg, god planløsning og høy standard. Her er det blant annet en stor, innbydende stue i åpen løsning med et moderne og meget velutstyrt kjøkken.

– Opp en trapp via et felles trapperom finner du den felles takterrassen. Her har du god plass til å boltre deg, om ikke din private terrasse på 60 kvadratmeter er stor nok, sier Haglund.

Videre har leiligheten to delikate bad med unik utførelse på både vegger og gulv, et vaskerom og fire gode soverom. Flere rom har plassbygde garderober for ekstra utnyttelse av arealet i rommet.

Sentral plassering

Leiligheten ligger sentralt plassert på Bjergsted i Stavanger kommune, i et av byens mest attraktive boområder med Stavanger sentrum og Gamle Stavanger i kort gangavstand.

Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra leiligheten kan du rusle til sentrum på rundt ti minutter.

– Beliggenheten er meget attraktiv, med nærhet til busstopp, bakeri, matbutikk og parker, samt kort vei til sentrum, togstasjon og spisesteder. Her får du alt du trenger, avslutter Haglund.