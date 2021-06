Her tar taket det meste av strømregningen

1800-tallsvillaen i Fjellsiden bruker ikke mer energi enn den produserer. – Ekstremt viktig å gjøre noe selv, sier huseier Kerim Nisancioglu.

– Det nytter ikke bare å fortelle hva andre skal gjøre. Det er også viktig å gjøre det man kan selv, sier Kerim Hestnes Nisancioglu.

Grå himmel har lagt seg over det okergule tømmerhuset i Breistølsveien. At sur maivind sveiper over Fjellsiden, ser ikke ut til å bry den blide trønderen. Professoren ved Bjerknessenteret er vant til både 20 og 30 minusgrader i Arktis, der han i mange år har forsket på klimautfordringene.