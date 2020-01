Lunt hjem i sjømannskirken: – Livet er ofte ganske fargerikt, og det må kirken også være

Hvordan er det å bo i en kirke?

Leiligheten bærer preg av sjømannsprest Torbjørn Holts interesser innenfor musikk, geografi og litteratur. Foto: Marianne Wie

Det er en kald vinterdag i London, men levende lys og fyr i peisen skaper varm stemning blant tunge møbler, kunst og bøker. Lite får oss til å tenke at vi besøker en bolig i en kirke. Her, i andre etasje i den norske sjømannskirken i London, bor sjømannsprest Torbjørn Holt.

– Leiligheten var ganske tom første gang jeg kom hit, forteller Holt fra sofakroken.

Sjømannspresten har samlet på bøker i årevis, dermed kom han ikke tomhendt til sitt nye hjem da han flyttet inn for 14 år siden. Bak stuen ligger et rom fylt til randen med bøker innenfor tema som teologi, historie, kunsthistorie, poesi, geografi og skjønnlitteratur. Leiligheten har mange skulpturer som reflekterer hans interesse for antikken og den gresk-romerske kultur.

– Jeg har reist mye i Italia, som er mitt favorittland sammen med Mexico, sier Holt.

– Livet er en blanding av det man gjør, de stedene man besøker, bøkene man leser, menneskene man møter og situasjonene man kommer i. Hjemmet mitt er preget av dette, i kombinasjon med at den tro jeg tilhører har utviklet seg i Europa, et område formet av den gresk-romerske antikken og kristendommen.

Gasspeisen varmer både kropp og sjel. Peishyllen er hedersplass for både religiøse symboler, skulpturer og porselen. Foto: Marianne Wie Biblioteket: Torbjørn Holt sitter ofte og leser blant sin imponerende boksamling. Foto: Marianne Wie

Sjømannskirken i London er hjemmet for nordmenn i Storbritannia samt flere av kirkens ansatte. Plassen utenfor kirken er blant annet brukt til både 17. maifeiring, julemarked og kirkekaffe. Foto: Marianne Wie En statue av Martin Luther, trykk av Piranesi og Ferdinand Finne, en byste fra Kambodsja og to kinesiske vaser gir gangen personlighet. Foto: Marianne Wie

Fakta Hvem, hva, hvor? Hvem: Torbjørn Holt (57), har vært prest i Sjømannskirken i London i 14 år. Flytter til Oslo i 2020 hvor han skal jobbe med eiendomsutvikling for Sjømannskirken ut året. Hva: Bolig i andre etasje i den norske sjømannskirken Hvor: Ved St.Olavs square i området Rotherhithe i London

Kulturelle og religiøse gjenstander

Et åpent skatoll i gangen huser en liten samling prestehatter utstilt ved siden av stolaer i ulike farger, som Holt bruker når han holder gudstjenester.

– Livet er ofte ganske fargerikt, og det må kirken også være. Likevel kan jeg forsikre mine katolske kolleger at jeg ikke løper rundt med kardinalhatt på hodet, smiler han.

En utstilling av mexicanske skulpturer og et håndbrodert teppe fra samme land bringer fargerike folkloreelementer inn i samlingen.

Foran peisen i gangen står en blå Martin Luther-statue, kjøpt i Tyskland. Den var laget som del av en kunstinstallasjon som dekket torget i Wittenberg, Luthers fødeby, med 800 Luther-statuer i 2010.

Nå har Holt laget sin egen installasjon i gangen hvor Martin Luther er iført en dansk/norsk pipekrave og en rød katolsk kardinalhatt.

Vil ha et livlig hjem

På veggen mellom sofagruppen og spisebordet i stuen er en hylle fylt med ikoner. Ikonene er kristne hellige bilder med røtter fra romersk kultur.

Sammen med kopier av antikke byster har de overvært utallige middagsbesøk.

– Jeg liker å samle gjester rundt bordet, og jeg ønsker å ha et livlig hjem. Kristendommen er en religion hvor den sentrale hellige handlingen er et måltid, nemlig nattverden. Det betyr at når mennesker samles til måltid og fest, så berører vi hellige ting. Jesus likte å samle mennesker rundt seg. Når man leser evangeliet, er det tydelig at han ikke hadde noe imot fest og hyggelig samvær, sier Holt og legger til at Luther heller ikke var kjedelig å omgås og fylte stadig huset med familie og venner.

– Luther er blant annet kjent for de mange bordtalene han holdt i forbindelse med middagene i hjemmet, hvor han underholdt med observasjoner om troen og livet i en uformell form.

Selv holder Holt fokus på samtalen man har rundt bordet i sine middagsbesøk.

– Jeg er veldig glad i å lage mat, men det å samle mennesker er mye viktigere enn selve menyen.

Sofaen i Chesterfield-stil ble kjøpt til leiligheten. Rokokkomøblene er fra et hjem i Bergen. Blå og hvite blomsterpotter er produsert i Stoke-on-Trent og går igjen i leiligheten. Foto: Marianne Wie Matglede: Holt er glad i å lage mat for sine venner. På dette kjøkkenet forberedes alt fra sjømat til andestek, det serveres i det blå og hvite Spode-serviset som han samler på. Foto: Marianne Wie

Sofaen i Chesterfield-stil ble kjøpt til leiligheten. Rokokkomøblene er fra et hjem i Bergen. Blå og hvite blomsterpotter fra produsert i Stoke-on-Trent går igjen i leiligheten. Foto: Marianne Wie Geistlige hatter preger skatollet i gangen. På veggen henger et trykk av den italienske grafikeren Piranesi. Foto: Marianne Wie

Sentralt i storbyen

Presten, som opprinnelig er fra Fana i Bergen, har alltid vært fascinert av Storbritannia, den britiske humoren og kulturen. Hans første møte med livet på denne øya var da han bodde hos en skotsk familie i Edinburgh da han var på skoletur i 9. klasse.

Sjømannskirken er sentralt plassert noen minutters gange fra Jubilee Line, Londons raskeste undergrunnslinje. Historiske severdigheter som Tower of London og Tower bridge er en fin spasertur unna kirken.

– Den norske kirke har ligget sør for Themsen i over 150 år, det var her de norske skipene en gang i tiden la til kai, forteller Holt.

Nå er det lite sjøfolk som besøker kirken, men massevis av nordmenn som arbeider innenfor shipping, finans og kultur.

Sjømannskirken fungerer som nordmenns hjem i utlandet. Holts hjem er en liten, privat del av et stort fellesanlegg. Han arbeider hjemme, samtidig som han bor på arbeidsplassen.

Nå planlegger Holt sitt neste hjem, det blir i Oslo i første omgang.

– Tingene mine er rekvisitter som kan plasseres på ulike måter der jeg havner. Et hjem er viktig. Det er et sted å ta imot folk, og det skal preges av den du er og den du ønsker å være. Jeg gleder meg til å ta imot gjester i mitt nye hjem nær Oslo.

