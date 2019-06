Uttrykket «å gå i ett med tapetet» forbindes ofte med å være grå og kjedelig. Men det kommer selvfølgelig helt an på tapetet.

Det heter at førsteinntrykket er viktig. De gjør en god figur i så måte, både Heidi Anfinsen og den store hallen hun viser vei inn i.

Peis, originalt gulv fra 1919 og et lite gjestetoalett med kunst og lysekrone. Vertinnen i en grønn buksedress og solbrun hud etter nylig tilbakelagt ferie i varmere strøk. Wow-effekten blir ikke mindre jo mer av huset som åpenbarer seg.

Den ene stueveggen er dekket av et kunstverk av et tapet. Peoner, syriner og annen vakker blomsterprakt.

– Dette er favoritten min. Den er til å bli glad av. Faktisk minner den litt om brudebuketten min, men det oppdaget jeg først etterpå.

Akutt behov for farger

Det var drømmehuset i lang tid, forteller Anfinsen om huset, som ligger på Harald Hårfagres plass sentralt i Haugesund.

Hun gikk ofte tur med hunden i området. Hver gang stoppet hun opp for å beundre den vakre og staselige skipsrederboligen fra 1919. En dag sto det et «Til salgs»-skilt på huset. Anfinsen kunne knapt tro sine egne øyne. Det var nå eller aldri. Det ble nå.

Da de kjøpte huset i 2014 var det elegant og vakkert pusset opp med grå og beigetoner i alle rom. De fleste ville slått seg til ro med det. Men ikke Anfinsen.

Hun kjente på et akutt behov for farger.

– Jeg holdt ut i tre år. Da orket jeg ikke mer og ringte til en bekjent som jobber med farger. Hun kom med en tapetkatalog. Det ble kjærlighet ved første blikk, forteller hun.

På fem minutter hadde Anfinsen valgt ut tapetene hun ville ha. Først etterpå spurte hun om prisen.

– Det viste seg ikke å være av den billigste sorten. Men da var det for sent. Jeg var solgt.

Fargene i huset er plukket ut fra tapetenes fargeskala. Puter, tepper og gardiner er også tilpasset den. Blomsterengen fra de to stuene fortsetter på de tre soverommene i 2. etasje. I de aller fleste rommene har også taket fått farge.

– Det var fint her før også, men dette er mer meg, sier den spreke 49-åringen.

– Vi tåler mye mer mønster og farger enn vi tror

Da interiørkonsulent Cathrine Storesund kom med tapetprøvene, brukte ikke Anfinsen lang tid på å bestemme seg.

– Min oppgave ble å hjelpe henne med å sette det hele i system, se til at fargene passet inn og at uttrykket ikke ble for kaotisk, sier Storesund.

– Hva med faren for overdose av farger og mønster?

– Tapet er ett av de viktigste virkemidlene vi har i farge- og interiørfaget, det skaper mye stemning. Min erfaring er at det sjelden blir for mye. Som regel tåler vi mye mer mønster og farger enn vi tror, sier Storesund.

Hun oppfordrer folk som vurderer å kjøpe fargerike og mønstrete tapeter, til først å tenke på fargene man skal ha i huset.

– Det er smart å ha en godt gjennomtenkt fargeplan. Møbler, malerier, puter og annet «krydder» kan man vente med til slutt. Da kan man enten minimalisere eller pimpe opp etter behov.

Interiørkonsulentens tapetråd:

Tenk kvalitet. Det er viktig å få med seg hjem en vare som er lett å få opp på veggen. De mest forbrukervennlige på dagens marked er såkalte «non-wowen» tapet. Det trenger ikke fuktes og er stabilt under montering.

Underlag er viktig. Husk å velge grunning i samme fargenyanse som tapetet.

Vær sikker på at du har kjøpt nok tapet, da det kan være fargeforskjeller i innfarging fra de forskjellige produksjonene.

Rett utstyr er viktig: tapetkniv, limrull, tapetbørste, natursvamp til og vaske bort limsøl. Unngå klut, den kan fort gi merker.

Dekk gulvet skikkelig før du starter.